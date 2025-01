Fonte: IPA Francesca Fialdini

È pronta una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera. Domenica 19 gennaio Francesca Fialdini, subito dopo Domenica In, ci aspetta su Rai1 alle 17,20 per un pomeriggio ricco di interviste, ospiti, racconti e novità. Come sempre, il salotto della prima Rete accoglierà alcuni dei volti più amati della nostra televisione e del nostro spettacolo che, davanti alla famigerata ruota, si preparano per svelare qualcosa di più sulla loro vita e su come abbiano vissuto il successo. Curiosi di sapere chi saranno i protagonisti di questa puntata? Ecco tutte le anticipazioni!

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 19 gennaio

Grande attesa per il ritorno di Gigliola Cinquetti, una vera leggenda della musica italiana. Cantante, attrice, conduttrice e ora anche coach nella trasmissione di successo Ora o Mai Più su Rai 1, l’artista vincitrice di Eurovision racconterà della sua straordinaria carriera, dagli esordi con la vittoria a Sanremo con Non ho l’età fino ai suoi progetti più recenti che la vedono protagonista. Il suo ritorno in tv, a supporto di Pierdavide Carone, è stato apprezzato dai moltissimi che non vedevano l’ora di sentire nuovamente la sua splendida voce, rimasta impressa nel cuore di tutti.

Il buonumore è garantito grazie alla presenza di Gabriele Cirilli. Il comico, che sta portando in tournée teatrale il suo spettacolo Cirilli & Family, condividerà alcuni dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Per la prima volta dopo tanti anni, non l’abbiamo visto sul palco di Tale e quale show perché impegnato su altri fronti. Quest’anno, poi, non c’era nemmeno la possibilità di vederlo in Tali e Quali, che ha lasciato il posto proprio a Ora o mai più.

Appassionati di fiction, questa è per voi! In studio arriveranno Giusy Buscemi, Alice Arcuri e Alberto Boubakar Malanchino, protagonisti dell’ottava stagione di Un Passo dal Cielo. La fiction, amatissima dal pubblico, sta riscuotendo un enorme successo ogni giovedì su Rai1. Gli attori condivideranno curiosità dal set e parleranno dei loro personaggi, svelandoci anche qualche retroscena imperdibile della nuova stagione che vede anche Raz Degan tra i grandi protagonisti.

Gli altri ospiti

A portare un tocco di dolcezza e sensibilità alla puntata sarà Monica Pais, chirurga veterinaria impegnata da sempre nel volontariato per gli animali senza portafoglio. Stiamo parlando di una vera eroina per molti amici a quattro zampe che ha salvato e curato con amore e dedizione. Racconterà le sue esperienze più toccanti, mostrando come con passione e determinazione si possano fare grandi cose per chi ha bisogno di aiuto. Una storia di impegno e amore che non lascerà nessuno indifferente.

Dove e quando vedere la puntata

Se siete pronti a trascorrere una domenica pomeriggio all’insegna delle emozioni e del buonumore, l’appuntamento è su Rai1 alle 17,20. Non potrete seguirla in diretta? Niente paura. Tutte le puntate e le interviste di Da Noi… a Ruota Libera, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, sono disponibili in streaming su RaiPlay. Lì troverete anche le repliche, così potrete godervi il programma quando e dove preferite. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti e tiene viva la trasmissione anche in digitale.