Anticipazioni Da noi… a ruota libera del 26 gennaio: gli ospiti di Francesca Fialdini

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Come ogni domenica, torna puntuale l’appuntamento con Francesca Fialdini e il suo programma Da Noi… a Ruota Libera. Il 26 gennaio subito dopo Domenica In, ad attendervi su Rai 1 alle 17,20 un nuovo appuntamento ricco di interviste, personaggi e storie, tra leggerezza e approfondimento. Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata, con ricordi, aneddoti e rivelazioni inedite: ecco tutte le anticipazioni.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 26 gennaio

Francesca Fialdini vi aspetta il 26 gennaio con tanti ospiti, pronti a raccontarsi nel salotto di Da Noi… a Ruota Libera. Sarà una puntata ricca di emozioni: tra gli ospiti attesi c’è Elena Sofia Ricci, che dopo aver interpretato Teresa Battaglia sta per tornare su Rai 1 in occasione del Giorno della Memoria. L’attrice interpreterà Giulia Spizzichino, ebrea romana sopravvissuta e testimone dello sterminio nazista della sua famiglia, nel film La farfalla impazzita, in onda in prima serata il 29 gennaio.

In studio arriverà anche Nek, che in questo momento si sta cimentando nel ruolo di conduttore insieme a Bianca Guaccero: insieme conducono su Rai 1 Dalla strada al palco, che celebra gli artisti di strada e dà modo a loro di salire su un palco prestigioso e che sta regalando grandi emozioni al pubblico della rete ammiraglia. Il cantautore si è calato perfettamente nel suo nuovo ruolo, concedendosi anche qualche sfida, come il ballo sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life, nella scorsa puntata.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

La padrona di casa accoglierà anche una storia toccante, quella della collega e giornalista Eleonora Daniele, che presenterà il suo libro Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare. La conduttrice affronta un tema delicato e spesso trascurato, che lei stessa ha vissuto: Eleonora ha infatti perso il fratello Luigi, affetto da autismo. Un profondissimo legame quello con lui, che l’ha portata, dopo la scomparsa prematura a soli 44 anni, a fondare l’Associazione Life Inside Autismo per sensibilizzare su di un tema ancora oggi considerato un tabù.

E ancora, tra gli ospiti di Francesca Fialdin,i ci sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto noto del Tg1, che racconterà la sua esperienza nel mondo dell’informazione e la passione per il suo lavoro, senza dimenticare qualche retroscena sulla sua vita privata. E chissà se parlerà della recente rottura con Cesare Cremonini, anche se i due hanno sempre vissuto la loro relazione lontano dai riflettori.

Dove e quando vedere la puntata

Anche questa domenica non potete perdere l’appuntamento con emozioni, leggerezza e buonumore: il 26 gennaio sintonizzatevi su Rai 1 dalle 17,20 in poi, subito dopo Domenica In, per vedere la puntata di Da Noi… a Ruota Libera. Il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, è fruibile anche in streaming su RaiPlay, dove troverete anche le repliche per riguardare le puntate quando e dove preferite.