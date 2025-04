Fonte: Ufficio Stampa Rai Francesca Fialdini

Domenica 13 aprile, puntuale come ogni settimana, su Rai1 torna l’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il talk show dell’access prime time domenicale condotto con grande sensibilità da Francesca Fialdini. A partire dalle 17,20, il salotto televisivo più accogliente del weekend si popolerà di volti noti, storie personali e riflessioni con quell’equilibrio unico tra intrattenimento e introspezione che da sempre caratterizza il programma.

Anche questa settimana, la scaletta degli ospiti è ricchissima. Il filo conduttore? Le storie che creano dibattito, che fanno riflettere e – perché no – anche sorridere. Il tutto condito dalla conduzione garbata e mai invadente della Fialdini, che con uno stile tutto suo sa mettere gli ospiti a proprio agio, dando spazio alle loro parole senza mai forzare i tempi del racconto.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 13 aprile

Tra le protagoniste della puntata ci sarà Monica Guerritore, attrice simbolo del nostro teatro e del nostro cinema. Ma sarebbe riduttivo limitarla solo alla scena teatrale: Guerritore è attrice di cinema e televisione, regista, sceneggiatrice e scrittrice. Una donna dalla carriera ricchissima, in grado di attraversare generi, epoche e linguaggi artistici con una coerenza rara e una forza espressiva sempre riconoscibile. Nella sua intervista con Francesca Fialdini, ci si aspetta un dialogo in cui l’arte e la vita si intrecciano senza filtri.

A portare un tocco di leggerezza e romanticismo ci penseranno Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo, protagonisti della nuova commedia 30 notti con il mio ex, in uscita nelle sale dal 17 aprile. Nel film interpretano due ex coniugi costretti a convivere di nuovo per un periodo fatto di divertimento ma anche riflessioni sulle relazioni e sui legami affettivi. Nella chiacchierata in studio, i due attori racconteranno curiosità dal set, ma anche qualche aneddoto personale sul lavoro insieme, in cui il feeling non è mai scontato.

Gli altri ospiti

Spazio anche ai giovani talenti con Gaia Bella, la giovanissima attrice che ha conquistato il pubblico di Rai1 con il ruolo di protagonista in Che Dio ci aiuti 8, la fiction che continua a riscuotere grande successo. Freschezza, spontaneità e passione: questa giovane attrice rappresenta una nuova generazione di interpreti italiani che sa farsi notare non solo per il volto, ma per lo spessore delle interpretazioni. La sua sarà una testimonianza sul valore della formazione, sull’emozione di stare su un set importante e su cosa significa crescere davanti alla macchina da presa.

A chiudere il cerchio sarà Tosca D’Aquino, attrice e conduttrice amatissima, che negli anni ha saputo spaziare con naturalezza tra commedia e impegno. In studio parlerà del suo ruolo come testimonial di Save the Children.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata di Da noi… A ruota libera va in onda domenica 13 aprile con la conduzione di Francesca Fialdini, subito dopo Domenica In con Mara Venier. Lo show va in onda in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi con le interviste più seguite. La trasmissione è commentata anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie le impressioni degli utenti che seguono in diretta.