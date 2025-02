Fonte: IPA Francesca Fialdini

La domenica pomeriggio su Rai 1 significa solo una cosa: una puntata all’insegna dell’intrattenimento e delle emozioni. Dopo Domenica In con Mara Venier, il testimone passa a Francesca Fialdini per il consueto appuntamento con Da noi… a ruota libera. E anche questa volta, il 2 febbraio, la conduttrice ha in serbo per noi qualcosa di speciale con tanti ospiti d’eccezione, pronti ad affrontare la famigerata ruota e raccontarsi come non hanno mai fatto prima d’ora.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 2 febbraio

La puntata avrà inizio con una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano, Matilde Gioli. La vedremo presto al cinema, dal 6 febbraio, con la commedia romantica Fatti vedere che ha condiviso con Asia Argento. Tra set, dietro le quinte e sogni nel cassetto, l’attrice rivelerà alcuni dettagli di questo progetto e di cosa si aspetti dal futuro.

E ancora, tra gli ospiti ci sarà anche una donna che ha fatto della sua passione un lavoro: Licia Colò. Conduttrice, autrice, scrittrice e grande amante della natura e dei viaggi, a Da noi… A ruota libera ci porterà in un viaggio straordinario, facendoci scoprire il mondo con occhi diversi. E a proposito di avventure lontane, ci sarà un collegamento con Giulia Di Marino, una giovane italiana che da due anni vive nel paese più a Nord del mondo: le Svalbard.

Gli altri ospiti

A farci compagnia in studio ci sarà anche Serena Bortone, volto noto della TV e ora protagonista anche in radio con il programma 5 in condotta su Rai Radio2. Inoltre, Serena ci parlerà del suo romanzo A te vicino così dolce, una storia emozionante e capace di far riflettere. Per anni, la giornalista è stata una delle protagoniste del pomeriggio di Rai1, con il suo programma Oggi è un altro giorno che è stato sostituito nel 2023 da La volta buona di Caterina Balivo.

A portare un tocco di musica e di emozione ci sarà poi Loredana Errore. La cantante, che è tornata alla ribalta con il programma Ora o mai più, ci racconterà il suo percorso artistico e personale, tra successi e momenti difficili. L’artista, che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella stagione 2009-2010, è reduce da un lungo periodo di lontananza dai riflettori a seguito di un gravissimo incidente che l’aveva costretta alla paralisi totale.

Infine, in studio sarà presente anche una donna che con la sua iniziativa sta facendo la differenza nella vita di molti bambini: Anna Marras. Lei è la fondatrice di Super Eroi Acrobatici, un’associazione che porta volontari travestiti da supereroi negli ospedali per regalare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Dove e quando vedere la puntata

L’appuntamento con Da noi… a ruota libera è fissato per domenica 2 febbraio, a partire dalle 17,20, come sempre su Rai1 con la conduzione di Francesca Fialdini. Se per caso doveste perdere la diretta, niente paura. La puntata sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, dove è possibile rivedere le interviste più importanti. Il programma vive anche attraverso i social grazie all’hashtag che raccoglie ogni settimana centinaia di commenti.