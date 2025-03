Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 2 marzo, Monica Leofreddi tra gli ospiti

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Racconti di rinascita, scelte di vita rivoluzionarie e storie che arrivano dall’attualità: questi gli ingredienti del successo di Da noi… A ruota libera, il programma domenicale che tornerà con una nuova puntata il 2 marzo. A partire dalle 17,20 su Rai1, Francesca Fialdini accoglierà nel suo salotto volti noti e persone comuni, che si mostreranno al pubblico senza filtri e censure.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 2 marzo

Si prospetta un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento di qualità e della buona musica: il 2 marzo, Francesca Fialdini ospiterà diversi volti noti del piccolo schermo nel salotto del suo talk show Da noi… A ruota libera. Nel consueto appuntamento domenicale di Rai1, gli spettatori ascolteranno i racconti di Giancarlo Magalli, che racconterà aneddoti e curiosità sulla sua straordinaria carriera lunga sessant’anni, tra programmi indimenticabili e momenti iconici del piccolo schermo. Un fuoriclasse dell’intrattenimento che non smette mai di incuriosire con le sue parole.

Sarà poi la volta di Monica Leofreddi, amata conduttrice televisiva, che si svelerà ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso, che l’ha vista diventare uno dei volti più amati della Rai. Non mancherà spazio per la vita privata della presentatrice, che in passato è stata legata anche al cantautore Antonello Venditti, e che, purtroppo, si è trovata coinvolta in alcuni drammi. Su tutti, una brutta vicenda di stalking e la morte prematura dell’adorato fratello Emilio Leofreddi.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Non mancherà neppure una parentesi musicale con i I Neri per Caso: il celebre gruppo vocale a cappella nato negli anni ‘90, tornerà a parlare dell’esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2024, dove ha accompagnato Massimo Ranieri nella serata delle cover. Un omaggio speciale per la band che vinse all’Ariston tra le Nuove Proposte nel 1995 con il brano Le ragazze, e che fu in grado di raggiungere la vetta delle hit parade con Sentimento Pentimento.

Infine, spazio per la bellissima storia di Simone Lunghi, noto come l’Angelo dei Navigli: istruttore di canoa e attivista ambientale, da dieci anni si è impegnato in una missione personale di grande spessore, ripulendo i Navigli di Milano dai rifiuti e coinvolgendo adulti e bambini in un’azione collettiva di tutela ambientale.

Dove e quando guardare Da noi… A ruota libera

Da noi… A ruota libera è un programma domenicale condotto da Francesca Fialdini. Nato come un talk show in cui la conduttrice ospita volti noti del piccolo e grande schermo, il contenitore mette al centro della narrazione storie che arrivano dall’attualità e vengono affrontate con taglio umano: vicende insolite, racconti di rinascita e scelte di vita rivoluzionarie che faranno discutere e sorridere il pubblico a casa. I protagonisti delle interviste, anche personaggi noti, portano la loro esperienza sui differenti temi delle puntate.

L’appuntamento con Da noi a ruota libera è fissato per domenica 2 marzo su Rai1, subito dopo Domenica In. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, tutte le puntate e le interviste saranno disponibili in replica e in streaming su RaiPlay, dando quindi la possibilità al pubblico di recuperare lo show nei momenti più congeniali.