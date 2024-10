Fonte: Ansa Francesca Fialdini

Domenica 20 ottobre 2024 torna su Rai1 l’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini. Come di consueto, il programma andrà in onda subito dopo Domenica In, a partire dalle 17,20, per accompagnare i telespettatori in un viaggio tra emozioni, riflessioni e racconti di vita. La formula di successo dello show si basa su interviste a cuore aperto, in cui gli ospiti si lasciano andare a confidenze e svelano aspetti inediti della propria vita personale e professionale. Anche questa domenica, non mancheranno grandi nomi del mondo dello spettacolo e volti noti che, con le loro storie, sapranno catturare l’attenzione del pubblico.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni del 20 ottobre

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà la partecipazione di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, due dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Anna Lou, figlia di due figure iconiche della musica e del cinema italiano, Morgan e Asia Argento, sta facendo parlare di sé per la sua performance nello show di Rai1, dimostrando talento e una grande determinazione a migliorarsi di puntata in puntata. La giovane, con il suo stile unico e la sua storia familiare complessa, è riuscita a conquistare i giudici e il pubblico, dimostrando di essere molto più che figlia d’arte.

Nikita Perotti, invece, è un personaggio emergente che ha saputo farsi notare per la sua eleganza e capacità di portare in scena coreografie coinvolgenti. La loro presenza a Da noi… a Ruota Libera è la giusta occasione per conoscere meglio il loro percorso a Ballando con le stelle, ma anche per scoprire aspetti più intimi delle loro vite e riflettere sulle sfide che stanno affrontando in questa avventura televisiva.

Gli altri ospiti

In studio anche Tosca D’Aquino, attrice e conduttrice di lungo corso, nonché ambasciatrice di cause umanitarie. La D’Aquino sarà presente per promuovere la campagna La fame mangia i bambini, lanciata dall’organizzazione Save the Children. Questo progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della fame nel mondo, una piaga che continua a mietere vittime tra i più piccoli. L’iniziativa mira a fornire cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai bambini malnutriti nei paesi più colpiti. Tosca D’Aquino racconterà il suo impegno come testimonial di questa importante causa, mettendo in evidenza la necessità di un’azione globale per combattere la fame e salvare le vite di milioni di bambini.

E ancora Giampaolo Morelli nelle sale cinematografiche con il suo nuovo film L’amore e altre seghe mentali, la sua quarta opera da regista, che vanta un cast d’eccezione tra cui Ilary Blasi. Durante l’intervista con Francesca Fialdini, l’attore racconterà il processo creativo dietro la realizzazione del film, condividendo anche aneddoti divertenti e riflessioni personali sul suo percorso professionale.

Oltre alle storie personali e professionali degli ospiti del mondo dello spettacolo, Francesca Fialdini ospiterà anche un trio di volti noti della televisione italiana, Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, che da lunedì 21 ottobre debutteranno su Rai 2 con il nuovo morning show Binario 2. Il programma, ambientato nella suggestiva cornice della Stazione Tiburtina di Roma, prenderà il posto di Viva Rai 2! di Fiorello e promette di portare una ventata di novità nelle mattine televisive degli italiani. I tre conduttori parleranno del nuovo format e di come intendono affrontare questa sfida professionale.

Dove seguire la puntata

Come ogni settimana, Da noi… a Ruota Libera andrà in onda alle 17,20 su Rai 1, ma sarà disponibile anche in streaming e on-demand su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere tutte le interviste e i momenti salienti dello show.