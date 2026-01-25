Chi vuol essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 25 gennaio

IPA Gerry Scotti

Il prime time di Mediaset è ormai firmato anche da Gerry Scotti: dopo il successo ottenuto con La Ruota della Fortuna, un cult, anche Chi vuol essere milionario – Il Torneo ha dato grandi soddisfazioni per lo share. Stasera 25 gennaio 2026 torna con una nuova puntata: l’edizione in corso è una rivisitazione del programma. Il format è stato rinnovato per proporre puntate ad alto tasso di adrenalina e di curiosità: una sfida che si preannuncia agguerrita.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni della puntata di stasera

Il rito della domenica sera su Canale 5 ritrova il suo protagonista indiscusso. Gerry Scotti torna stasera, 25 gennaio, con una nuova puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, la versione che ha dato una scossa elettrica a uno dei format più amati della tv, dove la preparazione conta tanto quanto il sangue freddo. Il gioco prevede una gara adrenalinica che non lascia spazio ai dubbi: o si vince, o si rischia di perdere tutto per una manciata di secondi.

Il sottotitolo “Il Torneo” porta con sé un meccanismo che strizza l’occhio alle grandi competizioni sportive, dalla Formula 1 all’atletica. I concorrenti vengono sottoposti a una prova preliminare dove il tempo di reazione è tutto. Solo i tre più veloci e preparati guadagnano il diritto di sedersi davanti a Gerry per tentare la scalata. “Non esiste più la possibilità: “Mi tengo i soldi e vado a casa”. Non ci si può accontentare, ma bisogna andare avanti il più possibile. Se il concorrente successivo arriva al tuo stesso livello, ma ha tempi migliori, i soldi diventano suoi”, aveva spiegato Scotti.

Chi vuol essere milionario resta la pietra miliare della sua carriera, quel “figlio prediletto” che ha cambiato il linguaggio della televisione introducendo il concetto di scelta multipla. “Da gonzi non si vince”, ha sottolineato spesso il conduttore: in questa edizione non potrà nemmeno aiutare troppo i concorrenti, data la natura competitiva del torneo. Tra domande lampo, il ritorno degli aiuti storici e quel tormentone — “L’accendiamo?” — che è ormai parte del nostro costume nazionale, la serata promette scintille. Resta solo da capire se qualcuno, stasera, avrà il sangue freddo necessario per sfidare la sorte e la logica, portando a casa il premio più ambito senza farsi battere sul tempo.

Dove vedere Chi vuol essere milionario – Il Torneo e a che ora inizia

Per chi non volesse perdersi nemmeno un secondo della tensione in studio, l’appuntamento è fissato per questa sera, domenica 25 gennaio 2026. La serata di Canale 5 si accende in prima serata, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, intorno alle 21:30. Sarà una staffetta tutta firmata Gerry Scotti. Il programma va in diretta anche su Mediaset Infinity, dove vedere la puntata in tempo reale e mette a disposizione l’intero contenuto on demand già dai momenti successivi alla messa in onda. È il modo migliore per rivedere i passaggi più critici del torneo o recuperare le puntate precedenti. Per saperne di più sulla sfida dei Campioni, non ci resta che attendere la puntata di stasera: come sempre, la sfida è aperta.