È quel momento della settimana: stasera, mercoledì 27 novembre 2024, è tempo di un nuovo appuntamento in prima serata su Rai 3 con Chi l’ha visto?, noto programma con Federica Sciarelli alla conduzione. Tra storie di vita, persone scomparse e misteri a cui ancora sfugge la soluzione, trova spazio questa volta l’ostico argomento del femminicidio, a solo qualche giorno di distanza dalla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La nuova puntata vedrà dunque il suo focus posto sull’allarmante fenomeno, ma ovviamente non solo. Di seguito le anticipazioni disponibili.

“Chi l’ha visto?”, le anticipazioni: caso Spreafico e non solo

Vista la vicinanza con la data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (il 25 novembre, come noto) Chi l’ha visto? incentrerà l’episodio di stasera sui numerosi casi di femminicidi in Italia. I numeri sono purtroppo impressionanti, ed i responsabili spesso compagni, ex compagni, mariti o ex mariti che non sanno arrendersi nell’accettare la separazione. Gli sconcertanti dati che emergeranno porteranno alla luce un preoccupante aumento di casi anche tra gli adolescenti. Vedremo Federica Sciarelli proporre inchieste e testimonianze inedite utili ad approfondire l’importante tematica, e assisteremo durante la serata persino ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di donne in difficoltà.

Un ruolo centrale lo avrà la vicenda di Greta Spreafico, cantante rock 53enne di Erba (a Como) scomparsa a Porto Tolle (a Rovigo) il 4 giugno del 2022: si sospetta che la vittima abbia subito un avvelenamento da metalli pesanti e per la sua scomparsa risultano indagati Andrea Tosi, colui che per ultimo l’ha vista in vita, ma anche l’ex fidanzato, Gabriele Lietti.

Altro argomento importante sarà il femminicidio di Francesca Deidda, nel cagliaritano: la 42enne era sparita da San Sperate lo scorso 10 maggio 2024, ed il cadavere era stato ritrovato il successivo 18 luglio in un borsone tra Sinnai e San Vito, vicino alla Statale 125. Il marito, Igor Sollai, si era dapprima proclamato innocente per poi confessare in un secondo momento di averla uccisa ed averne nascosto il corpo. L’uomo si trova attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato ed occultamento di cadavere. Il movente del delitto sarebbe, per l’accusa, la sete di denaro: in seguito alla morte di Francesca l’uomo avrebbe potuto infatti intascare l’assicurazione sulla vita della donna.

Non mancheranno nemmeno inattesi colpi di scena ed aggiornamenti a proposito di casi già precedentemente trattati in trasmissione. In primo piano si avranno due casi nello specifico, tornati alla ribalta per ovvi motivi negli ultimi giorni, che hanno contribuito inevitabilmente a scuotere l’opinione pubblica: si tratta della recente condanna all’ergastolo di Alessandro Impagnatiello, responsabile dell’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa mentre era incinta di ben sette mesi, ed il processo in corso a Filippo Turetta, per il quale è stata richiesta la pena massima per il femminicidio di Giulia Cecchettin.

Quando e dove andrà in onda la nuova puntata di “Chi l’ha visto?”

L’appuntamento con Chi l’ha visto?, fisso per il pubblico affezionato ad ogni mercoledì, andrà in onda oggi in prima serata alle ore 21.20 su Rai 3, contemporaneamente in streaming anche sulla piattaforma RaiPlay.