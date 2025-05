Che tempo che fa, pagelle del 18 maggio: Ornella Vanoni blindata (9), Renzo Arbore nostalgico (8)

Fonte: IPA Fabio Fazio

È tempo di saluti per Fabio Fazio. Il suo Che tempo che fa è infatti giunto all’ultima puntata, andata in onda il 18 maggio in prima serata, ed è quindi arrivato il momento di tracciare un bilancio di questa stagione che si è appena conclusa. Tante le conferme che ci attendono dal prossimo autunno, a partire dal Professor Roberto Burioni che si è congedato con un recap delle notizie più importanti, per continuare poi con Ornella Vanoni che oramai non può più mancare dal cast fisso dello show. In studio anche Concita De Gregorio, che ha presentato il suo libro Di madre in figlia, e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. E ancora Noemi, che ha presentato il suo nuovo brano Non sono io e Alessandro Gassmann, dal 5 giugno al cinema con il suo nuovo film Mani nude. Ma com’è andata la serata? Le nostre pagelle.

Ornella Vanoni sotto contratto, voto: 9

Non poteva di certo rischiare di perderla. E così, Fabio Fazio ha deciso di regolarizzare la posizione di Ornella Vanoni con Discovery tramite un contratto vincolante che la obbliga a tornare in autunno. “Non è mica detto che ci arrivi”, ha scherzato l’artista, ormai nota per ritenersi precaria su questa Terra, e pare che sia già in ansia per i contenuti da proporre tra qualche mese. “Va bene, firmo, ma non garantisco la mia presenza. E poi cosa mi invento l’anno prossimo? Tutta l’estate con l’ansia”.

Un gran colpo per il conduttore ligure, che così non perde uno dei pilastri d’intrattenimento degli ultimi anni, soprattutto di quelli in cui il suo show è andato in onda sul Nove. Preso dall’entusiasmo, ha perfino imitato Bruno Vespa che faceva firmare il contratto con gli italiani a Silvio Berlusconi. Infine, Ornella Vanoni ha pure cantato con l’autotune.

Renzo Arbore fa piangere, voto: 8

Ha cambiato il modo di fare televisione e, dopo Quelli della notte, niente è stato più come prima. “È stato un fenomeno Quelli della notte, un capovolgimento della televisione che si faceva!”: Renzo Arbore arriva in studio per celebrare i primi 40 anni dalla messa in onda del suo programma cult ed è innegabile l’effetto nostalgia. E, di certo, non avrebbe voluto commemorazioni ma Fabio Fazio non si è proprio trattenuto. Molta della televisione, per come la conosciamo oggi, arriva proprio da lì. “Quando decidemmo di fare questo programma, io avevo un elenco di persone che sapevano improvvisare…Feci una settimana di prove e addestramento reclute!”, ha spiegato al pubblico, che oggi gli è ancora grato per la piccola rivoluzione che ha saputo mettere in atto.

Una televisione che adesso non esiste più, perché non è solo difficile da fare ma anche complicata da proporre. Sono comunque stati tanti gli anni meravigliosi che in tanti ricordano e il salto nel passato fa anche scendere qualche lacrima di nostalgia. “Quelli della notte è stato l’inizio di una nuova lingua!”, aggiunge, e c’è chi in questo linguaggio legge anche la nuova proposta Stefano De Martino, al quale di certo si ispira. Infine, l’abbraccio con Nino Frassica e Maurizio Ferrini che ci hanno inevitabilmente riportati indietro nel tempo, verso qualcosa che oggi si è trasformato in un bellissimo ricordo.

Diego Abatantuono festeggia i suoi primi 70 anni, voto: 7

Da tempo ospite fisso de Il Tavolo, Diego Abatantuono si è spostato al centro dello studio per un’intervista a tu per tu con Fabio Fazio. Il traguardo è di quelli da ricordare e un compleanno a cifra tonda non può che passare per un racconto incredibile di una carriera che brilla ancora. Il suo ricordo più dolce è per Umberto Bindi, che ha conosciuto quando ancora lavorava nel dietro le quinte dei teatri.

“Stavo nella cabina di regia, mi occupavo delle luci. Uscivo prima dell’esibizione, gli mettevo il microfono e gli aprivo il pianoforte. Io stavo volentieri sul palco per broccolare un po’ con le ragazze. Quando inizia a cantare su Ovunque sei… gli parte tutta la dentiera e va sul proscenio davanti al pubblico. Nessuno sapeva cosa fare e invece lui si è alzato, l’ha ripresa, ci ha soffiate e una volta rimessa è tornato a cantare!”, ha ricordato. Un gigante, di nome e di fatto, che sa ancora come far divertire.

I saluti di Luciana Littizzetto, voto: N. C.

Non potevano di certo mancare i saluti di una delle colonne portati di Che tempo che fa. Luciana Littizzetto, che ha seguito Fabio Fazio sul Nove senza remore, ha concluso la sua lunga avventura sulla scrivania dapprima rimproverando duramente il conduttore e poi con una letterina che ha indirizzato ad alcuni dei personaggi che ha attenzionato durante questa stagione. Un momento spartiacque che attendono in tanti e che lei, per prima, ha saputo rendere speciale. Come al solito, ce n’è per tutti e questa settimana la tegola spetta a Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese.