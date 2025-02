Grandi ospiti nella puntata di "Che tempo che fa" del 9 febbraio. Attesa per Carlo Conti che parlerà di Sanremo 2025

È tutto pronto per un’altra puntata di Che tempo che fa. Domenica 9 febbraio, a partire dalle 19,30, Fabio Fazio torna a farci compagnia sul Nove e in streaming su NOVE.tv* e *discovery+, insieme alle immancabili presenze di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Come sempre, ci aspettano interviste esclusive, momenti di riflessione e tanto divertimento. Ma andiamo con ordine: chi saranno gli ospiti della serata? Scopriamolo insieme.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 9 febbraio

La puntata del 9 febbraio presenta una line-up di ospiti davvero eccezionali. A partire da un vero e proprio visionario del nostro tempo: Bill Gates. L’imprenditore e filantropo, fondatore di Microsoft, sarà in studio per raccontare le sue nuove iniziative e la sua visione sul futuro della tecnologia, della salute e dell’ambiente. Ma dallo scenario internazionale passiamo al giornalismo con Cecilia Sala, la giovane reporter che con il suo lavoro ha saputo raccontare alcuni dei più importanti eventi globali. Reduce da un’intervista esclusiva con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ci porterà uno sguardo approfondito sulla situazione geopolitica e sull’impatto dell’informazione nel mondo di oggi.

E poi, spazio all’intrattenimento con un volto amatissimo della TV italiana, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti. Chi meglio di lui può svelarci qualche retroscena e anticipazione sul Festival più atteso dell’anno? Tra curiosità, chicche e magari qualche sorpresa, il conduttore ci regalerà un assaggio della magia sanremese che sta per cominciare. La sua presenza all’interno del programma è stata già contestata dagli esponenti del Movimento Cinque Stelle in Vigilanza Rai, che non hanno gradito la mossa del conduttore che comunque sta seguendo la tradizione delle passate edizioni del Festival, in cui il conduttore ha sempre partecipato a Che tempo che fa.

Gli altri ospiti

Non sarebbe Che tempo che fa senza i suoi appuntamenti fissi, quelli che ogni domenica ci fanno sorridere, riflettere e appassionare. Fabio Fazio guiderà il consueto spazio di approfondimento, con interviste e analisi sui temi più caldi della settimana. Roberto Burioni, poi, tornerà con i suoi aggiornamenti sul mondo della scienza e della salute, affrontando temi di interesse comune con il suo solito approccio chiaro e diretto. Immancabile la presenza di Ornella Vanoni.

Garantito anche uno dei momenti più attesi della serata, quello con la letterina di Luciana Littizzetto, e Il Tavolo. La seconda parte della serata vedrà il ritorno del mitico tavolo di Fazio, dove personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport si confronteranno in un clima rilassato e divertente. Se tutto questo non fosse già abbastanza, sappi che potrai rivedere tutti i momenti più belli della puntata anche in streaming su NOVE.tv e discovery+.

Quando e dove vedere Che tempo che fa

Quindi, segna la data sul calendario: domenica 9 febbraio alle 19,30 su Nove. E per chi fosse impossibilitato a vedere la puntata in diretta, sono disponibili i momenti più importanti della serata sul sito e in streaming su discovery+. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti che seguono la puntata.