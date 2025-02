Fonte: Ansa Giorgia

Domenica 23 febbraio, alle 19,30, torna il tradizionale appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, che da due stagioni ha trovato casa sul Nove. Anche questa settimana, il programma va in onda con una serata ricca di ospiti d’eccezione, momenti di grande intrattenimento e l’immancabile ironia di Luciana Littizzetto, ancora in cura per superare la pancreatite che l’ha colpita recentemente.

Se c’è un elemento che rende Che tempo che fa un format unico nel panorama televisivo italiano, è proprio la sua capacità di proporre attualità, cultura e spettacolo in una chiave elegante e mai scontata. Anche in questa puntata, la formula vincente si ripeterà, portando sullo schermo alcuni dei nomi più importanti, della letteratura e del giornalismo.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 23 febbraio

Il parterre di ospiti di domenica sarà particolarmente ricco. A partire da Giorgia, che dopo il grande successo (e la delusione) al Festival di Sanremo 2025 con il brano La cura per me, è pronta a raccontarsi a cuore aperto. Con una carriera che attraversa tre decenni e una voce inconfondibile, l’artista romana è sempre stata capace di emozionare e reinventarsi, mostrando sempre una versione di sé diversa ma sempre centrata sulle sue grandi capacità vocali.

Accanto a lei, ci saranno i Coma_Cose, il duo indie-pop che ha conquistato il pubblico con il brano tormentone Cuoricini, portando sul palco dell’Ariston il loro stile inconfondibile, fatto di testi particolari e sonorità moderne. La loro storia è ormai nota: partiti come outsider, si sono imposti come una delle realtà più originali del panorama musicale italiano. E sono anche diventati marito e moglie dopo una cerimonia celebrata a Milano e riservata a parenti e amici più stretti.

Ma Che tempo che fa non è solo musica. A impreziosire la serata ci sarà anche Roberto Saviano, scrittore e giornalista di fama internazionale, che tornerà a sedersi di fronte a Fabio Fazio per un’intervista intensa e ricca di spunti di riflessione. I suoi interventi sono sempre momenti di approfondimento di grande valore, in cui si affrontano temi di attualità con lucidità e coraggio.

Gli altri ospiti

A rendere speciale ogni puntata di Che tempo che fa è anche il cast fisso del programma, che dà vita a momenti di leggerezza e ironia. Luciana Littizzetto, come sempre, regalerà la sua celebre letterina, in cui con il suo stile inconfondibile commenterà i fatti della settimana con sagacia e sarcasmo. Difficile prevedere su chi o cosa si concentrerà questa volta, ma una cosa è certa: ci sarà da ridere.

L’editoriale di Michele Serra proporrà, invece, uno sguardo tagliente sull’attualità, mentre il professor Roberto Burioni tornerà con il suo spazio dedicato alla divulgazione scientifica, sempre più importante in un’epoca in cui la corretta informazione sulla salute è fondamentale. E poi, ci sarà lei, la mitica Ornella Vanoni, che con i suoi racconti imprevedibili e il suo humour tagliente, è ormai una delle colonne portanti dello show.

Dopo le interviste e i momenti più istituzionali, la serata si chiuderà con Che tempo che fa – Il Tavolo, il segmento più informale e divertente della trasmissione. Qui Fabio Fazio accoglierà un gruppo di ospiti per chiacchiere spensierate e aneddoti esilaranti, talvolta anche inattesi come la scivolata di Giucas Casella di qualche settimana fa che fortunatamente si è conclusa solo con un grande spavento.

Dove e quando vedere la puntata

Per seguire la puntata del 23 febbraio 2025, basta sintonizzarsi sul Nove a partire dalle 19,30. Il programma sarà disponibile anche in streaming su Nove.tv e discovery+, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.