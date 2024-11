Fonte: IPA Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa torna domenica 17 novembre con una nuova e attesissima puntata sul Nove. Fabio Fazio, accompagnato dalla sua storica spalla Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerback che l’hanno seguito dalla Rai, ospita ancora grandi nomi del mondo dello sport, della tv e dello spettacolo, continuando una tradizione che ha visto avvicendarsi nel suo studio nomi del calibro di Johnny Depp, Al Pacino, Roberto Baggio e Ghali.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 17 novembre

La serata si preannuncia ricchissima, con Andrea Bocelli come ospite principale. Il tenore di fama mondiale ripercorre con Fabio Fazio i momenti più importanti della sua carriera, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua straordinaria voce e alla capacità di ridisegnare i tratti della musica leggera italiana, che ha elevato a livello internazionale. Con oltre 90 milioni di album venduti e numerosi riconoscimenti, Bocelli celebra il suo 30° anniversario artistico parlando del film-concerto Andrea Bocelli 30: The Celebration.

Il documentario, che racconta dell’evento che si è tenuto al Teatro del Silenzio di Lajatico, scava nel profondo del suo straordinario talento nel portare sul palco lirica e pop, in cui spiccano le esibizioni con leggende come Ed Sheeran e José Carreras. Bocelli non si limita però a guardare al passato, ma è pronto anche a rivelare alcune anticipazioni sui suoi prossimi progetti, come il prestigioso concerto natalizio al Madison Square Garden di New York.

Gli altri ospiti

In studio anche Pierfrancesco Favino e Gabriele Salvatores, che presenteranno il loro nuovo film Napoli-New York. Non mancano le riflessioni su temi importanti con Lucia Annibali, che parla del suo libro Il futuro mi aspetta. L’autrice, simbolo di lotta contro la violenza di genere, condivide la sua esperienza di rinascita e di speranza, ispirando ancora il pubblico con il suo coraggio.

Completano il parterre di ospiti Vittorio Lingiardi, Roberto Burioni, Antonio Scurati, e tanti altri. Tra i volti più noti del giornalismo e della cultura, sono attesi anche Fiorenza Sarzanini, Claudio Cerasa e Massimo Giannini, mentre Benedetta Parodi e Fabio Caressa presentano il loro libro scritto a quattro mani: Calcio e pepe. Attesa anche la giovane ginnasta Sofia Raffaeli, orgoglio italiano, e Alessia Orro, campionessa olimpica della pallavolo.

L’appuntamento settimanale con Che Tempo Che Fa non sarebbe completo senza l’irriverente momento de Il Tavolo. Oltre alla simpatia di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mara Maionchi, e Ubaldo Pantani, questa sera si aggiungono anche Diego Abatantuono e Max Giusti, pronti a regalare risate e aneddoti esilaranti.

La serata vede anche il ritorno di Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, mentre Francesco Paolantoni e Simona Ventura completano il cast degli ospiti fissi. Al Tavolo troviamo anche Alessia Orro, che celebra il suo storico trionfo con la Nazionale italiana di pallavolo guidata da Julio Velasco, uno straordinario oro olimpico conquistato sul campo di Parigi 2024. L’appuntamento con Che tempo che fa è per le 19,30 sul Nove, con la prima parte dedicata alla leg Che tempo che farà. A seguire, tutti gli ospiti previsti per la puntata del 17 novembre che vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale.