Che fine ha fatto Tinì Cansino, opinionista di Uomini e Donne

Dopo una presenza costante all’interno dello studio di Uomini e Donne, Tinì Cansino è da tempo assente lasciando vuoto lo spazio accanto agli altri due opinionisti storici del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il pubblico, ormai affezionato, si è chiesto più volte che fine avesse fatto la donna dai capelli rossi, sempre discreta ma attenta alle dinamiche tra le coppie; scoprirlo però non è stato possibile perché non è mai trapelata alcuna notizia sul motivo della sua assenza: nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere stato rivelato a gran sorpresa.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Tinì Cansino

Tinì Cansino, nome d’arte di Photina Lappa è nata il 23 settembre del 1959 a Volos, in Grecia. Negli anni ’80, la sua bellezza era tra le più apprezzate nel mondo dello spettacolo, ma negli ultimi anni è conosciuta principalmente per la sua presenza fissa nello studio di Uomini e Donne al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Non si conosce molto di lei, sia perché lei per prima non si concede ai social e sia perché anche in studio non è mai stata troppo al centro dell’attenzione come i suoi colleghi. Eppure, nonostante spesso siano state fatte battute sul suo essere poco reattiva e sempre di poche parole, soprattutto sui social, è proprio da lì che sono arrivate le prime domande su di lei appena è iniziata a mancare in studio. Sì, perché l’assenza di Tinì ha fatto discutere molto e tutti si sono chiesti almeno una volta che fine avesse fatto l’opinionista di Uomini e Donne che nell’ultimo periodo non era presente.

Tutte le domande non hanno mai avuto risposta, ma la sua assenza ha continuato a farsi sentire nonostante il suo carattere non sia eccentrico come potrebbe esserlo quello della collega Cipollari; eppure, negli anni, Tinì Cansino ha saputo conquistare l’affetto del pubblico con i suoi interventi mai “di troppo”, ma sempre educati e con una particolare attenzione ai segni zodiacali dei tronisti o dei corteggiatori, cercando di cogliere sfumature sui motivi per cui qualcuno potrebbe andare d’accordo o meno. Tinì, infatti, proprio per la sua passione e conoscenza del mondo dell’oroscopo, segue e cura sul Magazine di Uomini e Donne la rubrica L’Oroscopo delle Stelle

Uomini e Donne, le ultime notizie su Tinì Cansino

Dopo l’importante assenza di Tinì Cansino a Uomini e Donne, che l’ha vista sparire per un po’ di tempo dal fianco dei due storici opinionisti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono finalmente arrivate notizie su di lei. Dall’ultima registrazione del programma, svoltasi sabato 9 aprile, qualcuno lì presente che puntualmente rivela alcune anticipazioni riguardo le dinamiche dei protagonisti, ha anche rivelato che nello studio di Uomini e Donne in quel giorno ha fatto il suo gran ritorno proprio lei, Tinì Cansino.

Non ci è dato sapere i motivi dell’allontanamento della donna dallo studio, ma finalmente potrà nuovamente tornare a commentare le coppie in trasmissione come ha sempre fatto negli ultimi anni e il pubblico potrà rivederla a breve, appena andrà in onda la puntata registrata sabato.