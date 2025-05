Fonte: IPA Francesca Fagnani

Oggi martedì 6 maggio va in onda una nuova puntata di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani. Si prosegue dunque con il secondo appuntamento, in cui vedremo gli ospiti rispondere alle domande scomode della conduttrice. A raccontarsi in questa puntata sono Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio: vediamo le anticipazioni.

Belve, anticipazioni e ospiti del 6 maggio

Nella prima puntata di Belve, Francesca Fagnani ha accolto in studio Sabrina Impacciatore (la cui intervista ha generato non poche polemiche), Marcell Jacobs e Nathalie Guetta. E anche la seconda puntata non è da meno: troviamo infatti la “metà” del duo Paola e Chiara, ovvero Paola Iezzi, oltre all’ex attrice porno Milly D’Abbraccio e l’attore Alessandro Preziosi. Sono pronti, dunque, a replicare a Francesca Fagnani, che cerca di svelare sempre dei dettagli inediti durante le sue interviste.

Nella puntata in onda stasera non manca di certo la curiosità di scoprire qualcosa di più sugli ospiti. Alessandro Preziosi, stando alle anticipazioni, ha rivelato che non rifarebbe Elisa di Rivombrosa. “Non rifarei Elisa di Rivombrosa, mi ha penalizzato nel poter lavorare con registi che stimo. Anche se poi alla fine sono ritornati tutti a fare televisione”. Poco dopo, però, appena qualche secondo di pausa, ha aggiunto: “In realtà lo rifarei perché è nata una figlia meravigliosa”, il riferimento è a Elena, che è nata dalla relazione con Vittoria Puccini, durata fino al 2010.

Per amore ha ammesso di aver sofferto: “Ho sofferto meritatamente per amore. Ho meritato perché ho seminato male e non sono così stupido da pensare di uscire vincitore o perdente da una storia. Ho sopportato lo scotto di essere stato un po’ sprovveduto”. Oggi è impegnato con Delfina Delettrez-Fendi. Ma non ha risposto alla domanda su quanto sia innamorato di lei: “Sono in transito, non so che rispondere”.

Anche l’intervista di Milly D’Abbraccio è molto attesa, soprattutto dopo le anticipazioni in merito alle dichiarazioni affidate alla Fagnani: “Dopo la morte di Moana sono rimasta io l’ultima pornodiva. Se avessi oggi fatto la pornodiva con Internet sarei diventata planetaria”. Oggi si è addentrata nel mondo delle escort: “Perché ormai il sex symbol nell’immaginario erotico degli uomini non è più la pornodiva. (…) Scelgo di incontrare persone al mio livello. Faccio una sorta di casting e scelgo le persone fortunate”.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

Belve va in onda stasera martedì 6 maggio su Rai2 a partire dalle ore 21,20: è la seconda puntata del nuovo ciclo, con protagonisti inediti. Il programma è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in streaming quanto on demand: la puntata completa è disponibile una volta terminata.

Nella quinta stagione di Belve abbiamo assistito anche a qualche novità, tra cui la presenza di Serena Brancale, con una cover inedita in ogni puntata. Al termine, saranno disponibili inoltre i fuorionda, ormai un pezzo forte di ogni appuntamento del programma cult della Fagnani. Belve dà vita inoltre allo spin-off Belve Crime, atteso alla fine di questo ciclo di interviste: “Un viaggio nella mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male o lo ha inferto al prossimo”.