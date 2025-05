“Impacciatore a Belve scandalosa”, Francesca Fagnani risponde a tono

Fonte: IPA Francesca Fagnani

L’intervista di Sabrina Impacciatore a Belve non è stata gradita da tutti: se da un lato l’attrice ha conquistato una gran bella fetta di pubblico con il suo racconto onesto e senza filtri, dall’altro alcune sue dichiarazioni hanno suscitato indignazione. È il caso di Dj Aniceto, noto sui social per le sue campagne antidroga, che non apprezzato lo spazio dato all’artista, accusando Francesca Fagnani di aver permesso che il tema finisse in prima serata su un canale Rai.

Sabrina Impacciatore, il racconto sulle droghe a Belve

Nella sua lunga intervista a Belve, Sabrina Impacciatore si è raccontata senza filtri e senza risparmiarsi, parlando anche della sua esperienza con vari tipi di droghe. “Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”, ha confessato a Francesca Fagnani ridendo. “Le ho provate in Thailandia, erano serie. Nove ore di trip non le posso raccontare, è complesso. Ricordo l’immagine di me stessa che correva via e io non potevo raggiungermi, o la foresta di sangue, o quando è uscita Biancaneve con i 7 Nani da uno sportello. O quando ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, mi chiamava Pam. Io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per tanti anni. Poi la sedia a sdraio che si è mangiata la mia amica”.

La celebre attrice, che ha avuto un’esplosione di popolarità mondiale grazie alla partecipazione nella seconda stagione della serie tv The White Lotus, ha anche ammesso: “Li ho presi tre o quattro volte, era pazzesco. Ora però lo sconsiglio. Ho provato la cocaina, saltuariamente alle feste tanto tempo fa. Ero curiosa”. Poi ha concluso con la parentesi canne: “Se mi sono mai spaventata? Con le canne, svengo, do di stomaco, non è la droga per me”.

Le accuse a Francesca Fagnani e la risposta a tono

Il racconto dettagliato dell’attrice sulla sua esperienza con le droghe non è piaciuto a Dj Aniceto, da anni impegnato nel sociale. Per questo ha dedicato alla conduttrice di Belve un post su X (l’ex Twitter) al veleno.

“Carissima Francesca Fagnani, non ti smentisci mai. Scandaloso lo spazio che hai dato alla Impacciatore sulle droghe allucinogene, in Rai a Belve. Dentro di te c’è sempre Satana. Pentiti, redimiti. Chiedi scusa a Gesù bambino”. La replica della conduttrice e giornalista non è tardata ad arrivare, che gli ha risposto con il suo tocco ironico: “Però non te ne perdi una eh. Guarda che vale come peccato”.

Impacciatore, le confessioni sulla vita privata

Oltre al tema controverso delle droghe, Sabrina Impacciatore ha anche parlato della sua vita sentimentale: “Io per molti anni ho avuto il cuore chiuso. Ho fatto anche una seduta con una mia amica sciamana che ha visto intorno al mio cuore tante rose e tantissime spine. Lo so che in questo momento sembro Flavia Vento, ma non mi importa, perché io l’adoro. Anche un guaritore del Congo mi disse sull’amore: ‘Sabrina sei pronta, ma non sei accessibile’. Adesso io penso che siano cadute le spine e rimaste le rose, c’è qualcuno”.