Barbara D’Urso, oltre Ballando c’è anche il cinema: il ruolo nel film di Tony Pitony

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso non smette di sorprendere: e così, mentre sta decisamente lasciando il segno come giurata a Ballando con le Stelle, la conduttrice è pronta a tornare sul grande schermo con una partecipazione speciale, quella nel film di Tony Pitony. Un cameo all’insegna dell’ironia, che la vedrà alle prese con un personaggio decisamente fuori dagli schemi.

Barbara D’Urso, dopo Ballando con le Stelle torna al cinema: il ruolo nel film di Tony Pitony

Per Barbara D’Urso si apre un nuovo capitolo professionale: la conduttrice, protagonista di una lunga carriera televisiva e tornata sotto i riflettori come giudice di Ballando con le Stelle, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, questa volta davanti alla macchina da presa.

Del resto le sfide non l’hanno mai spaventata: la vedremo in Tony Pitony – Il Filmony, il film che segna il debutto cinematografico del cantante siciliano diventato un fenomeno grazie alla sua maschera ispirata a Elvis Presley, alla sua musica e a un’ironia provocatoria e irriverente.

A svelare la partecipazione della conduttrice nel film è stata la stessa conduttrice, che su Instagram ha fatto sapere che sarà nel cast, anche se non si conoscono ancora i dettagli del suo ruolo nella pellicola. E ha condiviso sui social anche uno scatto dal set, confermando così la sua presenza nella pellicola. Un incontro artistico curioso, quello tra la conduttrice e Tony Pitony, che mette insieme due personalità molto diverse, accomunate però dalla capacità di giocare con la propria immagine pubblica.

Il film di Tony Pitony, cosa sappiamo

Diretto da Volfango De Biasi, Tony Pitony – Il Filmony arriverà nelle sale nel 2027 e promette di portare al cinema tutto l’universo surreale e provocatorio dell’artista. Accanto a Tony Pitony ci saranno Beatrice Arnera, Massimo Ceccherini, Nicola Rignanese, Dario Bandiera e Fabrizio Biggio.

Non mancheranno inoltre volti noti del panorama musicale, tra cui Mika e Ditonellapiaga, con la quale Tony Pitony ha condiviso il palco del Festival di Sanremo 2026 durante la serata delle cover. La storia ruoterà attorno al rapporto tra l’artista e la sua maschera, diventata nel tempo più famosa dell’uomo che la indossa. Una commedia che giocherà con il successo, l’identità e le contraddizioni del mondo dello spettacolo, mescolando musica e comicità.

In questo contesto, la presenza di Barbara D’Urso appare particolarmente azzeccata: la conduttrice ha infatti dimostrato più volte di sapersi prendere in giro, anche attraverso partecipazioni ironiche e parodie del suo personaggio televisivo.

Barbara D’Urso, una nuova fase della sua carriera

Del resto il cinema non è un territorio completamente sconosciuto per Barbara D’Urso: il suo debutto sul grande schermo risale agli anni Ottanta, quando cominciò a muovere i primi passi tra ruoli per cinema e tv. Poi la sua carriera ha preso una strada diversa, ma nel 2018 è tornata sul set con il film Il Vegetale, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Fabio Rovazzi, vestendo i panni di se stessa.

La nuova esperienza con Tony Pitony, oltre a segnare un ritorno alle sue origini, sarà anche l’occasione per mostrare ancora una volta il suo lato più leggero e autoironico. Per scoprire come si inserirà nella storia di Tony Pitony bisognerà attendere l’uscita del film. Una cosa, però, è già chiara: la conduttrice sembra avere ancora voglia di sorprendere il pubblico, anche lontano dagli studi televisivi che l’hanno vista – e continuano a vederla – come protagonista.