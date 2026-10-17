“Il marito di Barbara D’Urso le impediva di lavorare”, la rivelazione di Elena Sofia Ricci

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso ed Elena Sofia Ricci

Dopo quarant’anni di carriera, pensiamo di conoscere tutto di Barbara D’Urso. Ma il suo passato nasconde ancora episodi poco noti. L’ultima rivelazione arriva da Elena Sofia Ricci che, ospite di Tv Talk, ha riportato alla luce un capitolo delicato della vita della conduttrice, oggi giudice a Ballando con le Stelle. Un aneddoto inaspettato, nato da una semplice domanda sulle sue capacità professionali, che ha svelato le difficoltà affrontate da Carmelita per affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Barbara D’Urso e il marito, parla Elena Sofia Ricci

Tutto è iniziato quando un analista del programma di Mia Ceran ha menzionato l’incontro tra Barbara D’Urso ed Elena Sofia Ricci alla seconda puntata di Ballando con le Stelle. La prima in qualità di giurata, la seconda come ballerina per una notte. Un faccia a faccia che a molti appassionati di fiction ha fatto venire in mente Orgoglio, una delle serie tv più amate dei primi anni Duemila.

Dove la Ricci era la protagonista Anna Obrofari mentre Barbarella – ancora lontana dai pomeriggi di Canale 5 – indossava i panni della principessa Maria Pia Lanti di Santacroce.

“Barbara D’Urso è più brava come attrice o giudice?”, ha dunque chiesto l’analista di Tv Talk. “Non mi farete cadere in questo tranello, neppure sotto tortura”, ha subito replicato Elena Sofia, prima di passare a svelare un retroscena inedito sulla vita privata della D’Urso.

“Barbara ed io ci conosciamo da 40 anni, ci conosciamo davvero da tanto tempo. – ha continuato Elena Sofia Ricci – Io la ricordo quando il marito le impediva di lavorare. Per me, Barbara resta quella ragazza che non poteva lavorare e si è data molto da fare per riuscire a farlo. Lo ha fatto come voleva lei. Non giudico nella maniera più assoluta quello che ha fatto. Ma per me è una donna che ha lottato per essere libera, per emanciparsi e per poter avere il diritto a lavorare. Magari molti non la conoscono bene sotto questo punto di vista, io sì”.

Chi è il marito di Barbara D’Urso

Elena Sofia Ricci ha preferito non fare nomi, ma il riferimento al marito di Barbara D’Urso porta inevitabilmente a Michele Carfora, ex ballerino e unico uomo che la conduttrice abbia sposato.

Anche se nella vita sentimentale di Carmelita un posto speciale è sempre stato occupato da Mauro Berardi, produttore cinematografico che la diretta interessata ha più volte indicato come il grande amore della sua vita. Dalla loro relazione sono nati, negli anni Ottanta, i figli Giammauro ed Emanuele.

Il matrimonio con Carfora, celebrato nel 2002, si è concluso nel 2007. La rottura è arrivata a causa di un tradimento dell’ex ballerino, documentato all’epoca dai paparazzi. La separazione non è stata priva di tensioni e ha avuto anche conseguenze giudiziarie.

Negli anni successivi, infatti, Carfora ha avviato un contenzioso con l’ex moglie per ottenere un assegno di mantenimento. La vicenda si è conclusa nel 2017 con una decisione favorevole alla conduttrice, che non è stata ritenuta obbligata a versare alcuna somma all’ex marito. Da allora, Barbara D’Urso ha mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, tanto da non menzionare mai più l’uomo.