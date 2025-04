Ascolti tv dell’8 aprile, Stefano De Martino vince la battaglia con Can Yaman

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino e Can Yaman sono stati i protagonisti della serata televisiva di martedì 8 aprile. Il primo ha condotto l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2, il secondo è al centro della fiction Il Turco su Canale 5.

Stefano De Martino è il fenomeno televisivo dell’anno. Non solo perché con Affari Tuoi ha fatto numeri da record, ma anche perché ha reso Stasera tutto è possibile la trasmissione più vista del martedì sera. Purtroppo però ha dovuto chiudere i battenti. Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata e ha voluto accanto a sé Emma.

Anche perché su Canale 5 ha esordito la fiction con Can Yaman, Il Turco. Incastrato per la morte dei suoi uomini in battaglia, il valoroso ufficiale turco Balaban fugge per dimostrare la sua innocenza e, ferito, si rifugia a Moena, in Italia, dove viene salvato da Gloria, considerata una strega dagli abitanti del suo villaggio.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 1 un nuovo episodio di Morgane Detective Geniale, mentre su Italia 1 sono andate in onda Le Iene. Su La7 l’appuntamento è stato con DiMartedì, mentre su Rete 4 è tornato È sempre Cartabianca.

Prima serata, ascolti tv dell’8 aprile: Stefano De Martino vince. Can Yaman si ferma

Su Rai 1 Morgane Detective geniale convince solo 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 l’esordio de Il Turco ha conquistato 1.835.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile vince con 2.725.000 spettatori pari al 17.6%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.207.000 spettatori (8.4%).

Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 488.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 722.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.568.000 spettatori e il 9.3%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 217.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana raduna 225.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time, dati dell’8 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.828.000 spettatori (23.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.906.000 spettatori (26.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.975.000 spettatori pari al 13.6%. al Su Rai2 TG2 Post interessa a 624.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.229.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.270.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.530.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera interessa a 900.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 857.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.846.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Foodish piace a 539.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 499.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.862.000 spettatori pari al 23.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.244.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.902.000 spettatori (17.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.834.000 spettatori (19.8%).

Su Rai2 la partita Danimarca-Italia di Nations League Femminile totalizza 357.000 spettatori con il 2.9%. A seguire TGSport Sera è visto da 343.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 338.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 510.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.399.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 1.058.000 spettatori (5.7%) e Fin Che la Barca Va sigla 975.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 La Promessa appassiona 779.000 spettatori (4.3%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 193.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti piace a 423.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 377.000 spettatori con il 2.3%.