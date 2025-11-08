Ascolti tv del 7 novembre, Carlo Conti fa paura. De Martino sta a guardare Gerry Scotti

Su Rai 1 Carlo Conti ha condotto la finalissima di "Tale e Quale Show" senza rivali. Mentre Gerry Scotti è diventato un miraggio per De Martino

Venerdì 7 novembre è andata in scena la finalissima di Tale e Quale Show su Rai 1. Carlo Conti non ha rivali e Canale 5 ripiega sulla soap Tradimento.

Carlo Conti ha chiuso questa edizione di Tale e Quale Show su Rai 1 invitando in studio due super ospiti del calibro di Orietta Berti e Nicola Savino. Rai 2 ha puntato tutto su Jennifer Lopez con il film Parker, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con FarWest.

Le reti Mediaset hanno proposto, oltre a Tradimento su Canale 5, Quarto Grado su Rete 4 dove si è parlato delle ultime novità sulle indagini del delitto di Garlasco: la Procura di Brescia ha infatti chiesto di acquisire i tabulati telefonici di 16 utenze riconducibili a ex carabinieri della squadra di Mario Venditti, indagato per corruzione. Mentre su Italia 1 è andato in onda il film King Arthur – Il potere della spada.

Se Carlo Conti è stato il protagonista del venerdì sera, Stefano De Martino continua a stare un passo indietro e guarda da lontano Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna.

Ascolti tv, la prima serata del 7 novembre

Nella serata di venerdì 7 novembre 2025, su Rai 1 la finale di Tale e Quale Show (con la vittoria di Tony Maiello) intrattiene e fa cantare 3.142.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale 5 Tradimento piace a 2.199.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai 2 Parker tiene davanti allo schermo 812.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia 1 King Arthur – Il potere della spada interessa 725.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 FarWest segna 488.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.137.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 816.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 l’atteso Hanno Ucciso l’Uomo Ragno ottiene 533.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.001.000 spettatori con il 5.5%.

Access Prime Time, gli ascolti tv: De Martino recupera

Su Rai 1 Cinque Minuti interessa 4.007.000 spettatori (20.8%), mentre Affari Tuoi raggiunge i 4.549.000 spettatori (22.5%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.138.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna diverte e intrattiene 5.358.000 spettatori pari al 26.6% dalle 20:45 alle 21:53. Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 471.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.036.000 spettatori (5.2%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.327.000 spettatori (6.5%). Su Rete 4 4 di Sera raggiunge 816.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 725.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.595.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 559.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 519.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale, gli ascolti del 7 novembre

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.509.000 spettatori pari al 24.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.686.000 spettatori pari al 27.5%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.114.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.055.000 spettatori (19.1%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (364.000 – 2.9%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 438.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 538.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 341.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. Miami segna 608.000 spettatori (3.4%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.202.000 spettatori (12.7%). A seguire Blob segna 935.000 spettatori (5.1%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 890.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 10 Minuti interessa 836.000 spettatori (5%), mentre La Promessa intrattiene 915.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 258.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 460.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (336.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 587.000 spettatori con il 3.3%.

