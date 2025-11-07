La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si complimenta da solo: battuta spinta a Samira

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, battuta a Samira Lui

Non sorprende più di tanto il fatto che Gerry Scotti stia adorando questa fase della sua carriera. Ha sofferto un po’ per le critiche mosse a Striscia la Notizia, ma gli ascolti de La Ruota della Fortuna gli hanno ridato respiro.

La sfida a distanza con Stefano De Martino gli ha donato nuovo vigore e, considerando alcune dichiarazioni, il quantitativo è stato anche un po’ eccessivo. Si è passati infatti dall’esaltare il proprio game show all’offendere l’altro. Tante le accuse contro Affari Tuoi ma, alla fine, il tutto sembra risolto. La strategia di casa Mediaset è durata poco e ha dato i suoi frutti, gettando luce sul cosiddetto “underdog” che è riuscito a tenere testa e battere il favorito.

Un confronto storico

Nel corso dell’anteprima de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si lascia spesso andare. Durante la puntata di Halloween, ad esempio, ha dato spettacolo, tra costume e “addentata” da vampiro a una spettatrice.

Parla con il pubblico, presenta Samira, dà vita a un salottino e scherza con la band. I minuti passano e da casa tutti hanno avuto il tempo di porsi dinanzi alla televisione, scegliendo ancora tra lui e Stefano De Martino, senza perdersi un minuto di gioco.

In questo libero sfogo di pensieri, nella puntata del 7 novembre, le cose gli sono un po’ sfuggite di mano. Ha scherzato con Samira Lui, sottolineando la propria età e il fatto che a quest’ora è solito andare a dormire. Risposta perfetta e ironica della co-conduttrice: “E allora buonanotte”.

Un po’ di risate e poi quel confronto un po’ scomodo, che vede il padrone di casa ergere il game show a un appuntamento immancabile. Una sorta di auto incoronazione, a sottolineare ancora una volta la sfida vinta a distanza. Dall’altra parte questo confronto costante non fa sentire il proprio peso, mentre su Canale 5 è un tema che di tanto in tanto ritorna: “Ormai l’Italia va a dormire dopo la Ruota della Fortuna, come noi andavamo a dormire dopo Carosello. Grazie, siamo diventati un pezzo della vostra vita”.

Una battuta hot

Chi conosce La Ruota della Fortuna, sa che la prima fase vede molto impegnata Samira Lui. Spinge infatti pubblico e giocatori a conoscere dettagli particolari di Paesi in giro per il mondo. Il tutto intrecciato con i primi giri di ruota.

Dopo la parola iniziale, però, chiede a Gerry il significato di un altro termine, con riferimento a un accessorio delle Ande: il ciullo. La risposta immediata del conduttore nel sentir pronunciare quella parola è molto divertita. Di colpo è tempo di cinepanettone e, come già accaduto in precedenza, il peso dell’età si fa sentire: “Eh, il ciullo eh (sospiro di Gerry e risate del pubblico, ndr). Sei sicura di voler andare avanti con questa domanda o stendiamo un velo pietoso? Lo usano anche a Pavia il ciullo ma è un’altra roba”.