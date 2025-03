Ascolti tv del 7 marzo, Antonella Clerici e Anna Valle, la sfida continua

La sfida del venerdì sera tra "The Voice Senior" su Rai 1 e "Le onde del passato" su Canale 5 si ripete. Chi vince la gara degli ascolti?

Fonte: IPA Antonella Clerici

Ancora una volta Antonella Clerici su Rai 1 con The Voice Senior e Anna Valle su Canale 5 con Le onde del passato si sono trovate ad affrontarsi nella lotta all’ultimo share per gli ascolti tv. E come sempre solo una è la vincitrice.

Non ci sono state grandi novità nel palinsesto televisivo del venerdì sera. Su Rai 1 è tornata Antonella Clerici, i, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, con The Voice Senior.

Anna Valle e Giorgio Marchesi sono i protagonisti della fiction, Le onde del passato. Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, i nervi di Mia, la figlia di Tamara, sono messi alla prova dalla morte dell’ex commissario. Anna cerca di aiutarla con il sostegno di Gaetano che, paterno e protettore, la affianca nelle scelte più difficili. Luca è assegnato al caso, affiancato come sempre da Beatrice; la poliziotta, ignara delle colpe del padre, sta per affrontare un’inaspettata verità.

Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato del caso di Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi è finita nella lista degli indagati per favoreggiamento. La Bianchi avrebbe incontrato l’amante Louis Dassilva sul luogo del delitto, la mattina dopo l’omicidio della Paganelli. Si è tornati anche sulla vicenda di Liliana Resinovich, trovata senza vita in un bosco nei dintorni di Trieste.

Mentre su Rai 3 è andato in onda Farwest e su Rai 2 il film Una boccata d’aria. Su La 7 a Propaganda Live Diego Bianchi è tornato al Quarticciolo, alla periferia est di Roma, dove migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l’implementazione nell’area del «modello Caivano» decisa dal governo.

Prima serata, ascolti tv del 7 marzo: The Voice Senior non ha rivali

Nella serata di venerdì 7 marzo su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha interessato 3.723.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 la quarta puntata de Le Onde del Passato ha conquistato 2.270.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Una boccata d’aria intrattiene 708.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Italia1 La legge dei più forti incolla davanti al video 961.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Farwest segna 616.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.379.000 spettatori (9.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 871.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 MasterChef ottiene 390.000 spettatori con il 2.6%, mentre sul Nove Fratelli di Crozza raduna 948.000 spettatori (5.1%).

Access Prime Time, dati del 7 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.489.000 spettatori (23%), mentre Affari Tuoi raduna 5.660.000 spettatori (27.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.888.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 513.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.298.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.110.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.462.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.011.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 918.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.670.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 431.000 spettatori (2.1%), e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 602.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.187.000 spettatori pari al 23.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.389.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.182.000 spettatori (16.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.191.000 spettatori (19.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (497.000 – 3.9%), Blue Bloods totalizza 523.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 676.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 383.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 524.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.244.000 spettatori (12.7%). A seguire Blob segna 914.000 spettatori (4.9%) e Via dei Matti n. 0 sigla 794.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 864.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 298.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 364.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 310.000 spettatori con l’1.8%.