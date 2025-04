Ascolti tv 5 aprile, Carlo Conti si scontra con Maria De Filippi

Fonte: IPA Carlo Conti

Un sabato sera scoppiettante per la televisione: su Rai1 è tornato il consueto appuntamento di Ne vedremo delle belle, lo show condotto da Carlo Conti che vede ben dieci primedonne dello spettacolo sfidarsi. Ma su Canale5 va in onda il terzo appuntamento del Serale di Amici, e Maria De Filippi è imbattibile: tra gli ospiti abbiamo visto Alessandra Amoroso, che è tornata lì dove tutto è cominciato. E per la prima volta si è mostrata con il pancione: è infatti in dolce attesa della piccola Penelope. Ma chi ha vinto la sfida di ascolti di sabato 5 aprile in tv?

Prima serata, ascolti tv del 5 aprile: Amici con Maria è imbattibile

Non c’è storia per quanto riguarda il sabato sera: Maria De Filippi è la Regina incontrastata. Gli ascolti tv di sabato 5 aprile mostrano dati a dir poco monstre per il terzo appuntamento del Serale di Amici, soprattutto se comparati con il sabato di Rai1. Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti su Rai1, si è infatti fermato a 2.007.000 spettatori con il 13% di share, mentre il Serale di Amici su Canale5 ha conquistato 3.858.000 spettatori con uno share del 27.9%.

Proseguiamo con gli ascolti tv: F.B.I. su Rai2 ha totalizzato 789.000 spettatori, con il 4.5% di share, mentre F.B.I. International 669.000 spettatori (4.1%). Invece, su Rai 3 Petrolio ha conquistato 572.000 telespettatori, con uno share del 3.6%. Un tuffo indietro nel tempo con Rete4 e Don Camillo e l’onorevole Peppone, scelto da 973.000 spettatori, con il 6.1%% di share. Madagascar 3 – Ricercati in Europa su Italia1 ha totalizzato 701.000 spettatori con il 4.2% di share. In Altre Parole su La7 è stato seguito da 963.000 spettatori con il 5.8% di share, mentre 4 Ristoranti su Tv8 da 305.000 spettatori (1.8%) e, infine, Accordi & Disaccordi sul Nove da 452.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 5 aprile

Dati disponibili dalle ore 10

Ascolti tv Preserale, dati del 5 aprile

Dati disponibili dalle ore 10