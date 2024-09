Ascolti tv 31 agosto: Gigi D’Alessio contro tutti. E vince (di poco)

Nella serata del 31 agosto Gigi D'Alessio torna in tv con Gigi, uno come te ancora insieme e sfida gli altri canali

Fonte: Ansa Gigi D'Alessio

Il mese di agosto si è chiuso con l’ennesima sfida in tv: la gara si è svolta tra Gigi D’Alessio e Gerry Scotti, che si sono contesi il pubblico della serata del 31 agosto. Dopo le date del terzo evento Gigi, uno come te – l’emozione continua trasmesse lo scorso 13 giugno, il cantante napoletano è tornato in onda su Rai 1 con il suo concerto Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme andato in scena lo scorso anno nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Su Rai 2 erano in programma i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, mentre Rai 3 ha proposto il film cult di Sergio Leone C’era una volta il West. Sfida aperta con Lo Show dei Record con la conduzione di Gerry Scotti su Canale 5, che ha perso di poco contro il concerto evento di Gigi D’Alessio. Su Italia 1 l’appuntamento era con il film fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, e su Rete 4 gli spettatori hanno potuto rivedereCarlo Verdone e il suo Viaggi di nozze.

Prima serata, ascolti tv del 31 agosto

Nella serata di ieri, sabato 31 agosto 2024, su Rai1 Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme ha conquistato 1.471.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.187.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, in onda dalle 21:01 alle 21:52, sono state la scelta di 604.000 spettatori pari al 4.7%. Nel dettaglio: Atletica 725.000 (5.5%). A seguire Perle di Sport è arrivato a 496.000 spettatori pari al 3.9% e SportAbilia 386.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha radunato 775.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 C’era una volta il West ha raggiunto 598.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Viaggi di nozze ha totalizzato un a.m. di 495.000 spettatori (4.4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 301.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Gaga Chromatica Ball ha siglato 148.000 spettatori (1.3%), mentre sul Nove Unabomber ha catturato l’attenzione di 244.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 31 agosto

Su Rai1 Techetechetè ha raduntato 2.199.000 spettatori pari al 16.5%, su Canale5 Paperissima Sprint è arrivato invece a 2.054.000 spettatori con il 15.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha incollato davanti al video 1.056.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 643.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 684.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha intrattenuto 782.000 spettatori pari al 5.9%. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 367.000 spettatori pari al 2.8%, mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha ottenuto un a.m. di 199.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv Preserale, dati del 31 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.710.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.574.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha ha intrattenuto 1.306.000 spettatori (14.6%), mentre The Wall ha convinto 1.819.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (489.000 – 5.7%), le Paralimpiadi 2024 hanno siglato 586.000 spettatori con il 6.5% nel Nuoto, 580.000 con il 5.8% nell’Atletica, 606.000 con il 5.5% nel Nuoto, 573.000 con il 4.9% nell’Atletica, 582.000 con il 4.7% nel Nuoto, 680.000 con il 5.2% nell’Atletica.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 432.000 spettatori (4.4%) e FBI: Most Wanted ha raggiunto 568.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha informato 1.661.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob ha segnato 594.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Terra Amara ha incollato davanti allo schermo 410.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Cucine da Incubo ha registrato 135.000 spettatori con l’1.1% e sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 229.000 spettatori (2.3%).