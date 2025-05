Ascolti tv del 30 maggio, Milly Carlucci e Maria De Filippi in guerra

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Maria De Filippi

La serata di venerdì 30 maggio ha visto scontrarsi due regine della tv, Milly Carlucci che ha condotto la finale di Sognando… Ballando sotto le stelle su Rai 1 e Maria De Filippi che ha presentato l’ultima puntata di stagione di Uomini e Donne su Canale 5.

Su Canale 5 è andato in onda uno speciale di Uomini e Donne – La scelta, condotto ovviamente da Maria De Filippi. Gli occhi erano tutti puntati su Gianmarco cui toccava appunto scegliere tra Nadia e Cristina.

Così, Milly Carlucci ha dovuto lottare per lo share nel gran finale di Sognando… Ballando con le stelle, su Rai 1. Nel quarto e ultimo appuntamento il talent show ha celebrato i vent’anni di successi con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Accanto a loro, oltre ai maestri concorrenti per l’unico posto di nuovo mentore delle prossime Stelle, si sono esibiti anche i maestri in carica e sono tornati due ballerini storici: Samanta Togni e Raimondo Todaro.

Su Rete 4 a Quarto Grado si parlato del caso Chiara Poggi e di Liliana Resinovich. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Farwest. Mentre su La7 Valeria Golino è stata ospite a Propaganda Live.

