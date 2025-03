Ascolti tv del 28 febbraio, Anna Valle in competizione con Antonella Clerici

Lo scontro sugli ascolti tv si gioca tutto tra Antonella Clerici con "The Voice Senior" su Rai 1 e Anna Valle, protagonista su Canale 5 de "Le onde del passato"

Fonte: IPA Antonella Clerici

Sono due gli appuntamenti televisivi imperdibili del venerdì sera, The Voice Senior su Rai 1 e Le onde del passato su Canale 5. Dunque, due grandissime artiste, Antonella Clerici e Anna Valle, si contendono gli ascolti tv della prima serata.

Su Rai 1 The Voice Senior è diventata ormai una trasmissione cult, grazie a Antonella Clerici e ai suoi giudici, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, oltre ai talenti che si esibiscono sul palco.

Canale 5 ha risposto con una nuova puntata de Le onde del passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Nell’ultimo episodio andato in onda, Michela, la moglie di Bonnard che ha fatto perdere le sue tracce da anni, sembra avere avuto un ruolo centrale nelle vicende che ruotano attorno allo yacht Slang. Ciò mette a dura prova i sentimenti che legano Anna a Luca: ma la verità è ancora più drammatica di quanto Luca possa immaginare.

A Quarto Grado su Rete 4 si è parlato del giallo di Pierina Paganelli. Ormai si è arrivati al tutti contro tutti, in via del Ciclamino. Valeria Bartolucci attacca Manuela e Loris Bianchi, che rispondono alla donna punto per punto. Gli inquirenti, intanto, hanno svelato le contraddizioni di Louis Dassilva.

Su La7 a Propaganda Live, ospite della puntata è stata Francesca Mannocchi con un reportage dall’Ucraina. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Farwest, mentre su Italia 1 è andato in onda il film Io sono vendetta.

Ascolti tv, prima serata: The Voice Senior non ha rivali

Nella serata di venerdì 28 febbraio 2025, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di The Voice Senior che interessa 3.550.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la terza puntata de Le Onde del Passato piace a 2.253.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai 2 Il giorno più bello incolla al televisore 620.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia 1 Io sono vendetta coinvolge 1.417.000 spettatori (7.8%). Su Rai 3 FarWest segna 469.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado conta un a.m. di 1.336.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 1.081.000 spettatori e il 7.6%. Su Tv8 Cucine da Incubo diverte 342.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza fa ridere 1.015.000 spettatori (5.6%).

Access prime time, gli ascolti tv del 28 febbraio

Su Rai 1 Cinque Minuti coglie l’attenzione di 4.469.000 spettatori (22.8%), mentre Affari Tuoi diverte 5.364.000 spettatori (26.5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 2.682.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai 2 TG2 Post totalizza 547.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine stuzzica l’adrenalina di 1.355.000 spettatori (6.7%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.188.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.532.000 spettatori (7.5%). Su Rete 4 4 di Sera ha raggiunto 1.235.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte e 1.121.000 spettatori e il 5.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.084.000 spettatori (10.2%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 346.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 683.000 spettatori con il 3.4%.

Ascolti tv, il preserale di venerdì 28 febbraio

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.266.000 spettatori pari al 23.8%, mentre L’Eredità piace a 4.533.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.010.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.039.000 spettatori (19.2%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (470.000 – 3.7%), Blue Bloods totalizza 625.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 763.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 467.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 537.000 spettatori (3%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.349.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 868.000 spettatori (4.6%) e Via dei Matti n. 0 sigla 787.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 825.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 315.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 342.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 287.000 spettatori con l’1.6%.