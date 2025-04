Ascolti tv del 26 aprile, Amici o lo speciale Porta a Porta su Papa Francesco

Fonte: IPA Maria De Filippi

Un sabato sera dedicato a Papa Francesco quello di Rai1, che dopo i funerali trasmessi in diretta tv nella mattina del 26 aprile, ha voluto omaggiare la figura del Pontefice scomparso nel giorno di Pasquetta, lo scorso 21 aprile, con uno speciale di Porta a Porta. Bruno Vespa ha guidato il pubblico con un viaggio sull’eredità spirituale, sociale e culturale lasciata dal Santo Padre, che ha lasciato un segno profondo sulla Chiesa e nel mondo.

Mediaset invece ha voluto mantenere la programmazione abituale con l’appuntamento di Amici di Maria De Filippi, una puntata più sobria e senza esagerazioni, partita con un omaggio a Papa Francesco, ma non per questo priva di colpi di scena, performance emozionanti e i soliti dibattiti accesi tra i prof e la giuria.

Sulle altre reti la scelta era varia: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie poliziesca F.B.I., su Rai3 invece era in programma il docufilm Liliana, sulla vita di Liliana Segre, dalla Shoah all’impegno civile. Rete4 ha invece proposto il thriller Inside Man, con Denzel Washington e Clive Owen, e su Italia1 il film per famiglie King – Un cucciolo da salvare. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti di sabato 26 aprile? Ecco tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 26 aprile

Nella serata di ieri, sabato 26 aprile, su Rai1 Speciale Porta a Porta su Papa Francesco ha intrattenuto 2.321.000 spettatori pari al 14% di share. Ma a vincere la sfida è il sesto appuntamento con il Serale di Amici su Canale5, che ha raccolto davanti al video 3.926.000 spettatori con uno share del 26.3%.

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 896.000 spettatori pari al 5.1% e F.B.I. International 714.000 spettatori pari al 4.9%, mentre su Rai 3 Liliana raggiunge 785.000 spettatori e il 4.7%. Su Italia1 King – Un cucciolo da salvare ha radunato 939.000 spettatori (5.6%) e su Rete4 Inside Man totalizza un a.m. di 583.000 spettatori (3.8%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.148.000 spettatori con il 6.9%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 419.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 396.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 26 aprile

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.080.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa 806.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.163.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Un Alieno in Patria è seguito da 774.000 spettatori con il 4.5% (Gli Alieni Siamo Noi a 815.000 e il 4.7%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 784.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 740.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 363.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 325.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv Preserale, i dati del 26 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.408.000 spettatori pari al 21.1%, mentre L’Eredità ha registrato 3.430.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.862.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.366.000 spettatori (18.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (268.000 – 2.7%) e Dribbling (310.000 – 2.9%), Blue Bloods segna 462.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 608.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 489.000 spettatori (4.1%) e C.S.I. Miami conquista 529.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.138.000 spettatori pari al 15%, mentre Blob segna 857.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 708.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 MasterChef registra 239.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 295.000 spettatori e il 2.3%.