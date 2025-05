Ascolti tv del 20 maggio, Doc vince per un soffio. Ma le Iene sorprendono

Fonte: Getty Images Luca Argentero

Martedì 20 maggio su Rai 1 è tornato Doc – Nelle tue mani ma nella versione americana dove Luca Argentero, alias il Dottor Fanti, è stato sostituito dalla dottoressa Amy Larsen (Molly Parker). Su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto Belve mentre su Canale 5 abbiamo visto una nuova puntata di Maria Corleone 2.

Rai 1 ha quindi mandato in onda il primo di cinque episodi della versione americana di Doc- Nelle tue mani, come il Dottor Fanti anche la Dottoressa Amy Larsen, in seguito a un incidente stradale, perde la memoria di otto anni della sua vita. Proprio come avveniva per il “Doc” italiano, anche Amy deve ricostruire il suo presente, professionale e affettivo, e confrontarsi coi cambiamenti e anche le gravi perdite che aveva subito durante il lungo periodo che ha cancellato dai suoi ricordi.

A Belve, su Rai 2, Francesca Fagnani ha intervistato Michele Morrone, Floriana, Raz Degan e Benedetta Rossi.

La controprogrammazione Mediaset ha visto su Canale 5 una nuova puntata di Maria Corleone 2, con protagonista Rosa Diletta Rossi. Su Italia 1 è tornato l’appuntamento con Le Iene che si sono occupate del caso di Garlasco mentre su Rete 4 a È sempre Cartabianca dove si è parlato della crisi umanitaria a Gaza e di Papa Leone XIV.

Prima serata, ascolti tv del 20 maggio: vince per un soffio Doc

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani incolla al piccolo schermo 2.608.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Maria Corleone 2 ha conquistato 1.778.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.412.000 spettatori pari al 9.9%. Su Italia1 Le Iene fa boom con 1.842.000 spettatori con il 14.6%.

Su Rai3 il ritorno di Che Ci Faccio Qui segna 598.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 627.000 spettatori (4.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.401.000 spettatori e l’8.6%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 349.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Angeli e demoni raduna 361.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time, dati del 20 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.502.000 spettatori (23.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.786.000 spettatori (28.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.725.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 550.000 spettatori con il 2.7%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.203.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 961.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.546.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.190.000 spettatori e il 6.1% nella prima parte e 1.136.000 spettatori e il 5.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.724.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Foodish totalizza 536.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 425.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.775.000 spettatori pari al 23.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.801.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.658.000 spettatori (15.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.498.000 spettatori (17.8%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (339.000 – 3%), Blue Bloods totalizza 626.000 spettatori con il 4.5% nel primo episodio e 912.000 spettatori con il 5.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 389.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 497.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.215.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 765.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 783.000 spettatori (4.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 183.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 341.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 400.000 spettatori con il 2.5%.