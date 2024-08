Ascolti tv 18 agosto: Il Gattopardo ricorda Alain Delon e vince

Fonte: IPA Alain Delon

Nella serata di domenica 18 agosto 2024 Rai 1 decide di rendere omaggio a Alain Delon mandando in onda Il Gattopardo, film del 1930, diretto da Luchino Visconti, che racconta la storia tra il 1860 e il 1862, in Sicilia. Un pezzo di storia della cinematografia per ricordare un grande e indimenticabile attore. Su Rai 2 va invece in onda CSI, mentre su Rai 3 Farwest. Rete 4 punta su un classico della narrazione mitologica reinterpretata, Troy, con l’interpretazione di Brad Pitt. Canale 5 punta su Segreti di famiglia e Italia 1 su Tilt, un programma di Enrico Papi con molti ospiti speciali, come Elisabetta Gregoraci.

Ascolti tv 18 agosto: Il Gattopardo vince (di poco)

Nella serata di domenica 18 agosto 2024 su Rai 1 va in onda Il Gattopardo, a seguito di un cambio di programmazione dopo la morte di Alain Delon, e conquista 1.824.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.839.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai 2 CSI: Vegas raccoglie 668.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 Tilt – Tieni il Tempo piace a 693.000 spettatori con il 6.7% di share (presentazione: 886.000 – 6.3%). Su Rai 3 Far West tiene davanti al video 575.000 spettatori con il 4.7% (anteprima a .000 e il %). Su Rete 4 Troy accumula 498.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Ipotesi di reato interessa 407.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Italia’s got talent registra 352.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la maratona Little Big Italy segna 307.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, ascolti tv

Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 2.554.000 spettatori (17.5%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 996.000 spettatori (6.9%). Su Rai 3 Sapiens Files – Un solo pianeta arriva a 524.000 spettatori (3.6%). Su Rete 4 Stasera Italia convince 615.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 750.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 995.000 spettatori pari al 6.8%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 501.000 spettatori (share del 3.5%).

Preserale, domenica 18 agosto

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 1.889.000 spettatori con il 17.4% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.702.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti ha raccolto 1.536.000 spettatori (14.7%) mentre The Wall ha intrattenuto 2.032.000 spettatori (16.8%). Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles segna 303.000 spettatori con il 2.5%. S.W.A.T. ha registrato 507.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 320.000 spettatori (2.9%) mentre FBI – Most Wanted ha siglato 385.000 spettatori (2.8%). Su Rai 3 l’informazione dei TGR segna 2.164.000 spettatori con il 16.7%. Blob segna 726.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete 4 Terra Amara ha appassionato 488.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Le Coppie registra 215.000 spettatori (2%). Su Tv8 4 Hotel raduna 226.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash? Chi Offre di più sigla 216.000 spettatori (1.7%).