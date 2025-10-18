Ascolti tv del 17 ottobre, Carlo Conti star. Stefano De Martino e Gerry Scotti: sfida infinita

Carlo Conti protagonista con "Tale e Quale Show". De Martino e Scotti, la guerra degli ascolti tv è infinita: il risultato qual è?

Il venerdì sera in tv c’è una sola vera star: si chiama Carlo Conti che su Rai 1 conduce Tale e Quale Show. E anche il 17 ottobre non ha fatto eccezioni. Mentre su Canale 5 è andata in onda la soap, Tradimento.

Carlo Conti con Tale e Quale Show non teme rivali. Così, Stefano De Martino può stare tranquillo anche se il suo Affari Tuoi non brilla. Solo una volta è riuscito a sconfiggere negli ascolti tv La Ruota della Fortuna, ma per ora pare sia un caso isolato. Intanto, lui e Gerry Scotti fanno di tutto pur di schizzare con lo share, invitando grandi nomi. Persino Fiorello è stato scomodato da Rai 1.

Intanto in prima serata, oltre a Tradimento su Canale 5, è andato in onda su Rete 4 Quarto Grado dove si è parlato del delitto di Garlasco e del caso di Pierina Paganelli. Su Italia 1 è stato trasmesso il film Colombiana.

Su Rai 2 è andato in onda Quelli che mi vogliono morto, mentre su Rai 3 è tornato Farwest. Mentre su La7 l’appuntamento del venerdì è con Propaganda Live. Ospite in studio il premio Nobel Giorgio Parisi.

La Prima Serata è tutta di Carlo Conti

Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show, in onda su Rai 1, sono seguiti da 2.910.000 spettatori col 19.6% di share, meglio di Tradimento in onda su Canale 5, visto da 2.064.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Quelli che mi vogliono morto intrattiene 604.000 spettatori pari al 3.5%, mentre su Italia1 Colombiana è visto da 1.014.000 spettatori con il 6% di share.

Su Rai3 va in onda una nuova puntata di FarWest, seguita da 548.000 spettatori (3.7%), ma è Quarto Grado su Rete 4 ad avere la meglio con 1.156.000 spettatori (8.7%). Su La7 torna Propaganda Live, seguito da 892.000 spettatori col 6.8% di share. Tv8 ospita una nuova puntata di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo per la gioia di 446.000 spettatori (2.8%), mentre sul NOVE torna Fratelli di Crozza, visto da 1.036.000 spettatori con il 6% di share.

In Access Prime Time è ancora sfida tra Scotti e De Martino

Preceduto come sempre da Cinque Minuti di Bruno Vespa (3.623.000 spettatori, 19.8%), Stefano De Martino intrattiene il pubblico con una nuova puntata di Affari Tuoi arrivando a 4.384.000 spettatori col 22.4% di share). Neanche a dirlo, su Canale5 ci ha pensato Gerry Scotti a tenergli testa con Gira La Ruota della Fortuna (3.563.000, 18.8%) e La Ruota della Fortuna, visto da 4.783.000 spettatori col 24.6% di share.

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 465.000 spettatori con il 2.4% di share, mentre su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.109.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 vanno in onda dapprima Il Cavallo e la Torre (1.323.000, 7%) e poi Un Posto al Sole (1.461.000 spettatori, 7.5%), mentre Su Rete 4 va in onda 4 di Sera visto da 932.000 spettatori (5%) nella prima parte e da 796.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte.

Lilli Gruber intrattiene il pubblico di La 7 con una nuova puntata di Otto e Mezzo, seguita da 1.883.000 spettatori col 9.7% di share. Su Tv8 Foodish totalizza 564.000 spettatori (3%), mentre Amadeus sul Nove con The Cage – Prendi e Scappa è seguito da 536.000 spettatori (2.8%).

Nel Preserale se la giocano Reazione a Catena e Avanti un Altro

Su Rai 1 Pino Insegno con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.821.000 spettatori pari al 22.4% di share, poi con Reazione a Catena 4.224.000 spettatori pari al 26.3% di share. Paolo Bonolis su Canale 5 con Avanti il Primo intrattiene 1.756.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro è visto da 2.755.000 spettatori (18.9%).

Su Rai 2, dopo TGSport Sera (453.000, 4.1%), va in onda N.C.I.S. Hawai’i visto da 408.000 spettatori con il 2.9% di share nel primo episodio e 532.000 spettatori con il 3.1% di share nel secondo episodio. Su Italia 1 Sport Mediaset Mag sigla 305.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. Miami segna 535.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.282.000 spettatori (14%), seguite da Blob che totalizza 917.000 spettatori (5.2%) e Fin Che la Barca Va che è visto da 926.000 spettatori (5.1%).

Su Rete 4 va in onda 10 Minuti ed è seguito da 1.018.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa intrattiene 950.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 260.000 spettatori pari all’1.9% di share, su Tv8 4 Ristoranti conquista 398.000 spettatori (2.5%) e, infine, sul Nove va in onda Cash or Trash – Chi Offre di Più?, visto da 516.000 spettatori con il 3.1% di share.