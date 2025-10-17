Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi, puntata del 17 ottobre 2025

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 17 ottobre 2025 è stata decisamente particolare. Di cose ne sono accadute, eccome. A sfidare il Dottore è stata Gaia, affiancata dalla sorella Alice. Una partita ricca di alti e bassi, che a tratti sembrava destinata alla gloria, poi alla disperazione e infine a un’emozionante conclusione. Ad aggiungere un po’ di pepe al tutto, però, è stato anche Stefano De Martino, con lo zampino di Herbert Ballerina.

Cambi record

L’elemento cardine che ha caratterizzato la puntata è stata la propensione al cambio di Gaia. Guardando da casa il gioco condotto da Stefano De Martino, dice, si era ripromessa di stringersi forte il pacco datole dal destino.

È poi diventata un po’ più cinica, una volta in studio, ed ecco che quel numero non le diceva nulla e poi s’è ricordata d’aver beccato ben 20 pacchi blu durante le partite altrui. Ha quindi cambiato e ha fatto bene. Aveva un blu e non solo, è stata in grado di beccarne un secondo.

Il Dottore però l’ha provocata, ignaro della dose di follia in famiglia, ed ecco il secondo cambio. E poi? Il terzo avrebbe voluto farlo sua sorella, al quale è stato negato, salvo tornare sui propri passi pochi tiri dopo. Terzo cambio realizzato e corda della buona sorte tirata un po’ troppo. Filo spezzato e pacco nero ceduto. E cosa c’era all’interno? Appaiono un po’ di zeri che creano allarmismo, decisamente giustificato. Le due sorelle hanno infatti abbandonato per strada 75mila euro. Ma la pazza partita non è finita, a differenza dei cambi. Quelli ormai ce li siamo lasciati alle spalle.

Quanto ha vinto e perso

Gaia sarà ricordata però un po’ nella sua città grazie a questa folle partita, che l’ha vista vincere e perdere allo stesso tempo. Ha infatti evitato due blu, perso 75mila euro e poi? Si è ritrovata con 50mila e 300mila euro a disposizione.

Soldi sicuro, come ricorda sempre De Martino. Allora il dottore le ha chiesto di lanciare una proposta economica: “Vorrei 175mila euro”. Gaia ha fatto i calcoli e questa era esattamente la somma attesa per una proposta del Dottore. Questi invece è pronto a sganciare “soltanto” 150mila.

Ora, anche se le sorelle non possono sentirli, di certo dinanzi al televisore c’erano milioni di italiani urlanti: “Prendili! Ma sei pazza! Chi te li d’ha ‘sti soldi?”. Probabilmente anche cani e compagno hanno pronunciato e abbaiato qualcosa di simile, ma lei non ha potuto sentirli e ha trovato il coraggio di tritare 150mila euro. E allora momento della verità, con il pubblico che attende, mentre con una mano si tiene il cuore (tipico gesto di chi esulta come Grosso ne 2006 per aver trovato 10 euro in terra). Nel suo pacco c’erano “purtroppo” 50mila euro. Una somma da festeggiare, non fosse altro che in una singola gara è stata in grado di perderne 25mila (differenza con 75mila del pacco nero), perderne 100mila (differenza con l’ultima offerta) e perderne 250mila (distanza dai 300mila sfiorati). Che record!

Stefano De Martino sta male: Herbert Ballerina è una minaccia

La partita del 17 ottobre, però, sarà ricordata anche e soprattutto per un’altra scena. Una clip che sicuramente sta diventando virale già adesso. Stefano De Martino ha un punto debole e si chiama Herbert Ballerina.

Questi si è presentato al banco per annunciare il numero del biglietto della Lotteria Italia. “Sono diventato un po’ astemio (invece di astigmatico)”, dice, e così indossa degli occhiali con sopra delle bottiglie di champagne e incorniciare gli occhi. Tanto basta a Stefano, che lo vede nel monitor e scoppia a ridere.

Peccato avesse bevuto un sorso d’acqua un attimo prima. Una perfetta scena da sitcom, che si conclude con una poco elegante “sputacchiata” al centro dello studio, in parte, e sulla schiena di Herbert, per il resto. Grasse risate, qualche colpo di tosse e la sensazione che la prossima stagione di Stasera tutto è possibile sarà ancora più divertente.