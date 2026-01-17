Ascolti tv del 16 gennaio, Gerry Scotti domina su tutti

Gerry Scotti con "La Ruota dei Campioni" su Canale 5 è onnipresente. Stefano De Martino e Nicola Savino su Rai 1 tremano: dati di ascolto

Gerry Scotti è il Re incontrastato della televisione e il venerdì sera domina su tutti e a tutte le ore. Canale 5 ha puntato tutto su di lui e lo ha voluto in onda nell’access prime time e nella prima serata con La Ruota dei Campioni. Al suo fianco c’era l’inseparabile Samira Lui, mentre super ospite è stato niente meno che Gianni Morandi.

Di fronte all’onnipresenza di Gerry Scotti, Stefano De Martino non può che fare un passo indietro con il suo Affari Tuoi su Rai 1. Ma ha poche alternative anche Nicola Savino che ha condotto Tali e Quali, sostituendo Carlo Conti, troppo impegnato con il Festival di Sanremo.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 il film Ferrari e su Rai 3 Love Affair – Un grande amore. Italia 1 ha mandato in onda Harry Potter e i doni della morte – Parte II. Mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato dei casi di Garlasco e di Federica Torzullo. La7 invece ha trasmesso Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 16 gennaio

Venerdì 16 gennaio 2026 la sfida degli ascolti tv premia soprattutto Canale 5 che domina la prima serata grazie a La Ruota dei Campioni. Il game show condotto da Gerry Scotti, preceduto da un breve Gira La Ruota del Campioni, parte fortissimo superando i 4,2 milioni di spettatori nella mini-anteprima e vola poi a quasi 4,7 milioni con il 23.9% di share nella prima parte. Anche l’Atto Finale mantiene numeri solidissimi, chiudendo oltre i 3,8 milioni e il 22.7%, confermando il programma come leader assoluto della serata.

Su Rai 1 la proposta è Tali e Quali, che raccoglie risultati più contenuti, ma comunque ottimi. La presentazione sfiora i 3 milioni di spettatori con il 15.5%, mentre la puntata vera e propria si assesta a poco meno di 2,4 milioni con uno share del 17.9%. Alle spalle dei due colossi troviamo Quarto Grado su Rete 4 che si difende bene, superando il milione di spettatori e sfiorando il 9% di share, mentre Italia 1 con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 supera il milione con il 7.2%. Più distanziate le altre reti: Rai 2 con Ferrari resta sotto il milione, La7 con Propaganda Live si ferma a poco più di 800mila spettatori e Rai 3 con Love Affair non va oltre il 2.5%.

Access prime time, i dati del 16 gennaio

Nell’access prime time è Rai 1 a regalare i risultati migliori. Cinque Minuti supera i 4,1 milioni e Affari Tuoi sfiora i 5 milioni di spettatori, arrivando al 24.6% di share e confermandosi come uno dei titoli più forti del palinsesto. Fa bene anche Otto e Mezzo su La7, che si avvicina a 1,6 milioni, mentre Un Posto al Sole su Rai 3 continua a garantire risultati stabili sopra il milione. Più indietro Italia 1, Rete 4 e le reti minori, tutte sotto la soglia del milione.

Ascolti tv preserale

Nel preserale il dominio è ancora una volta firmato Rai 1. L’Eredità vola fino a quasi 4,9 milioni di spettatori con uno share vicino al 29%, lasciando a distanza Caduta Libera su Canale 5 che comunque chiude una serata solida sopra i 2,7 milioni. Buona la tenuta dell’informazione regionale di Rai 3, mentre sul Nove Cash or Trash si conferma come uno dei programmi più seguiti della rete, sfiorando gli 800 mila spettatori.