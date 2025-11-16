Ascolti tv del 15 novembre, Ballando con le Stelle non salva la Rai e Gerry Scotti imperversa

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Maria De Filippi e Milly Carlucci

Si ravviva la sfida tra Rai e Mediaset. Nel sabato sera del 15 novembre vanno in onda programmi ricchi di fascino e divertimento. A cercare di accaparrarsi i favori del pubblico Ballando con le Stelle, che nella prima serata di Rai 1 vede attesi ritorni e concorrenti in difficoltà tra infortuni e difficili coreografie, che fronteggia direttamente Tu Sì Que Vales, su Canale 5. Quindi, ancora una volta, la prima serata si è giocata tra il game show di Milly Carlucci e il talent di Maria De Filippi. A infiammare l’Access Prime Time, come d’abitudine, i due game show di punta dei rispettivi canali: Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino, e La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti.

Il palinsesto televisivo propone però anche S.W.A.T.T. su Rai 2, mentre su Rai 3 va in onda l’atteso film No Other Land, un film-documentario del 2024 diretto da un collettivo israelo-palestinese. Rete 4 manda invece in onda Midway e Italia 1 punta sull’animazione con il film Biancaneve e il cacciatore.

Ascolti tv del 15 novembre, Tu Sì Que Vales vince la prima serata

Nella serata di sabato 15 novembre 2025, Ballando con le Stelle su Rai 1, dopo il segmento Tutti in Pista a 3.659.000 spettatori pari al 20.4% dalle 21:25 alle 22:27, fa ballare sui divani di casa 2.780.000 spettatori pari al 26.3% dalle 22:27 alle 1:34. Su Canale 5 la gara di Tú Sí Que Vales diverte 3.993.000 spettatori con uno share del 26.8% dalle 21:31 alle 00:16. In sovrapposizione dalle 21:32 alle 00:16 Ballando con le Stelle 3.415.000 spettatori (22.96%) vs Tú Sí Que Vales 3.991.000 spettatori (26.83%). Su Rai 2 S.W.A.T. è la scelta adrenalinica di 798.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia 1 Biancaneve e il cacciatore raduna 674.000 spettatori (4.2%). Su Rai 3 No Other Land raggiunge 769.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete 4 Midway totalizza un a.m. di 415.000 spettatori (2.8%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.003.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 554.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 349.000 spettatori (2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 453.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, gli ascolti del 15 novembre

Affari Tuoi su Rai 1 totalizza 3.984.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.855.000 – 22%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.731.000 spettatori e il 25.8%.. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 930.000 spettatori (5.1%). Su Rai 3 La Confessione è scelto da 806.000 spettatori con il 4.5% (La Confessione Finale a 926.000 e il 5.1%). Su Rete 4 4 di Sera Weekend piace a 729.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 506.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 457.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 482.000 spettatori (2.7%).

I dati del preserale

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.131.000 spettatori pari al 22.3%, mentre L’Eredità ha registrato 4.231.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.147.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.723.000 spettatori (17.9%). Su Rai 2 Dribbling sigla 580.000 spettatori (4.7%), mentre N.C.I.S. Los Angeles segna 448.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 603.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 431.000 spettatori (3%) e C.S.I. Miami raggiunge 530.000 spettatori (3.2%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR informa 2.240.000 spettatori pari al 14%, mentre Blob segna 775.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete 4 La Promessa interessa 837.000 spettatori (5%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge 379.000 spettatori e il 2.7%.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!