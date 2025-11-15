Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Affari Tuoi, puntata del 15 novembre molto sfortunata

Una storia complessa, quella di Asia e suo padre Andrea. Lei ha avuto la chance di giocare dopo ben 30 puntate d’attesa. Si è ritrovata tra le mani il pacco numero 4, ignara del fatto che sarebbe stata una partita decisamente particolare e sfortunata.

Il bonus Gennarino

Tutto sembrava essere partito al meglio. Al secondo pacco aperto, infatti, è apparso il nome Gennarino. Stefano De Martino ha così fatto entrare la mascotte del programma, che ha portato in dono ben 7mila euro.

Un tesoretto non di poca importanza, anzi. Asia sottolinea infatti di non aver mai visto una somma simile in una sola volta. Di lei sappiamo che organizza eventi e, intanto, studia presso la facoltà di Economia. Si sta costruendo un futuro e spera sia radioso, anche per ripagare i suoi genitori, che hanno faticato tantissimo per rialzarsi dopo la crisi e non far mancare il necessario ai propri tre figli.

Lacrime e famiglia

De Martino conosce la storia complessa della famiglia di Asia. Suo padre Andrea aveva un negozio ma è stato stritolato dalla crisi. I debiti si sono accumulati e ha così dovuto rinunciare alla propria attività.

Ciò lo ha spinto a svolgere diversi lavori per poter sostenere la sua famiglia. Oggi è un dipendente felice e spera che non ci siano altri ostacoli imprevisti lungo il suo percorso. Nel sentir raccontare la storia, che è anche la sua, Asia non trattiene le lacrime.

Ci tiene a sottolineare di non aver deciso di partecipare ad Affari Tuoi per soldi. Voleva godersi l’esperienza, anche perché la sua famiglia le ha dimostrato, con la pratica, che i valori che contano sono ben altri. Ha ringraziato i genitori per i tanti sacrifici. Erano arrivati al punto che anche una pizza a fine mese era proibitiva, eppure il calore in casa non è mai mancato.

Eppure la sfortuna non ha smesso di accanirsi neanche stavolta. Nel pacco numero 4 c’erano 500 euro e Asia ha fatto bene a cambiarlo. Peccato che nel 7 scelto ce ne fossero anche meno. Dopo aver rifiutato 30mila, 15mila e 5mila euro dal Dottore, sempre cortesemente ringraziato, la coppia padre e figlia si è ritrovata con nulla, o quasi.

I 7mila euro in regalo da Gennarino sono divenuti di colpo preziosi. Infatti il gioco extra della Regione fortunata non ha dato i suoi frutti. Scelte Lazio e Liguria ma, purtroppo per loro, i 100mila euro erano connessi alla Lombardia.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!