Ascolti tv del 12 giugno, chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro!

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Terence Hill

Giovedì 12 giugno si è ripetuta la sfida degli ascolti tv tra Don Matteo 13 in replica su Rai 1 e lo show di Paolo Bonolis, Avanti un altro!, su Canale 5.

Puntata cruciale quella di Don Matteo 13, andata in onda ieri sera su Rai 1, infatti è quella in cui Terence Hill lascia per sempre la tonaca, cedendo il testimone a Raoul Bova che interpreta Don Massimo.

Su Canale 5 è tornato il consueto appuntamento con Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Invece su Rai 3 abbiamo ritrovato Piero Chiambretti con Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Su Rai 2 Milo Infante ha condotto la prima puntata di Ore 14 di sera, occupandosi dei principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti. Tra gli argomenti trattati gli sviluppi della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e tutte le novità sulle morti di Lilliana Resinovich e Pierina Paganelli. Mentre su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto Dritto e Rovescio, mandando in onda il ricordo di Silvio Berlusconi.

Prima serata, ascolti tv del 12 giugno: Don Matteo in replica non ha rivali

Su Rai 1 Don Matteo 13 incolla al piccolo schermo 2.296.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! ha conquistato 1.776.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.020.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 661.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rai3 l’ultimo appuntamento con Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 706.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 691.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 764.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 438.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Playoff LBA – Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia raduna 172.000 spettatori (1%).

Access Prime Time, dati del 12 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti 3.706.000 spettatori (23.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.019.000 spettatori (29.1%). Su Canale5 Caro Presidente, Il Tempo Vola raccoglie 1.845.000 spettatori pari al 10.8%, su Italia1 643.000 spettatori pari al 3.8% e su Rete4 657.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Rai2 TG2 Post totalizza 795.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 937.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.379.000 spettatori (8%). Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.371.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Foodish totalizza 562.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 12 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.057.000 spettatori pari al 21.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.042.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.327.000 spettatori (15.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.015.000 spettatori (18.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (323.000 – 3.9%), Blue Bloods totalizza 491.000 spettatori con il 4.6% nel primo episodio e 671.000 spettatori con il 4.7% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 384.000 spettatori (3.9%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 593.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.003.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 869.000 spettatori (5.9%) e Vita da Artista sigla 737.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 807.000 spettatori (5.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 156.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 206.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 304.000 spettatori con il 2.4%.