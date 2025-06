Ascolti tv del 5 giugno, Don Matteo e Paolo Bonolis: lo scontro si ripete

"Don Matteo 13" in replica su Rai 1 non teme Paolo Bonolis che presenta "Avanti un altro!" su Canale 5. Tutti i dati di ascolto tv

Fonte: IPA Terence Hill

Il giovedì sera, è diventata un’abitudine, Don Matteo su Rai 1 ha sfidato Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 per vincere gli ascolti tv.

Nessuna sorpresa nel palinsesto televisivo di giovedì 5 giugno. Su Rai 1 è andata in onda in replica una puntata di Don Matteo 13 con Terence Hill: a Spoleto si svolge un torneo di scacchi e la giovane campionessa Olga Valon scompare subito dopo la finale. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima. Intanto Cecchini fa di tutto per far rimettere insieme il PM e la Capitana.

Su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Paolo Bonolis e Laurenti con Avanti un altro!. Su Rai 3 Piero Chiambretti ha condotto Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ospiti della serata Giovanna Botteri e Francesco Pannofino. Su Rete 4 a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio ha intervistato Pier Luigi Bersani per un approfondimento sull’attualità, sulle sfide della politica italiana e sul contesto internazionale.

Prima serata, ascolti tv del 5 giugno: Don Matteo vince senza difficoltà

Su Rai 1 Don Matteo 13 incolla al piccolo schermo 2.485.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! ha conquistato 1.981.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 Il talento di Mr. C intrattiene 448.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 FBI: Most Wanted appassiona 878.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 805.000 spettatori (5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 974.000 spettatori (7.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 809.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 374.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Comedy Match raduna 582.000 spettatori (3.5%).

Access Prime Time, dati del 5 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.151.000 spettatori (24.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.236.000 spettatori (27.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.421.000 spettatori pari al 12.9%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 471.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.200.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.046.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.480.000 spettatori (7.8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.047.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 956.000 spettatori e il 5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.426.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Foodish totalizza 423.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 303.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 giugno

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.495.000 spettatori pari al 25.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.741.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.368.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.041.000 spettatori (16.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (291.000 – 3.1%), Blue Bloods totalizza 501.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 710.000 spettatori con il 4.7% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 285.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 506.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.902.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 892.000 spettatori (5.7%) e Vita da Artista sigla 859.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 799.000 spettatori (5.3%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 139.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 254.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 233.000 spettatori con l’1.9%.