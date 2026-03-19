Arisa: “De Martino a Sanremo 2027? Sarebbe stato più bello vedere Elisa”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Arisa

Arisa si racconta, con la consueta sincerità, parlando del Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino, ma anche dei suoi progetti futuri e della passione per la musica.

Arisa, il commento su Stefano De Martino a Sanremo 2027

Fra i protagonisti di Sanremo 2026, Arisa ha raccontato di essere legatissima al Festival. “A me viene il Mal d’Africa, quando torno da Sanremo – ha confidato la cantante -. Il Festival è casa mia, finisce quel trambusto: è finito e mi sono sentita sola. Quest’anno poi c’era pure qualcosa di ancora più importante, la mia canzone, che ho cantato e che ho scritto”.

“Io nella vita canto e faccio cose per la musica – ha aggiunto l’artista -: tutto il resto è attesa, mi fa sentire scomoda ovunque. Sono diventata grande, ho vissuto mille vite, e so che la priorità in cui voglio riuscire è il mio lavoro. Che mi dà la possibilità di rendere felici gli altri, e colmare le mie mancanze”.

La cantante qualche tempo fa aveva proposto la candidatura di Elisa come direttrice artistica e conduttrice del prossimo Festival di Sanremo. A guidare il Festival nel 2027 ci sarà però Stefano De Martino, protagonista di un vero e proprio passaggio di testimone con Carlo Conti nella serata finale della kermesse.

Arisa ha dunque chiarito: “Io non ho nulla contro De Martino, anzi, è bravo e farà molto bene – ha detto -. Però sì, sarebbe stato più bello vedere una musicista come Elisa prendere decisioni, e invece per questa rivoluzione dovremo aspettare. È la prova pure che certi equilibri sono difficili da spostare, vince sempre il più forte. Ma non è solo il tema di genere, il problema nella musica”.

Arisa nel cast di Canzonissima

Fra i progetti futuri di Arisa la partecipazione a Canzonissima. Lo storico programma tornerà presto in televisione condotto da Milly Carlucci. La conduttrice ha annunciato un cast decisamente stellare con Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, i Jalisse, Michele Bravi, Malika Ayane, Paolo Jannacci, Vittorio Grigolo. Fra i volti della trasmissione anche Arisa.

“Raggiungerò il cast in corsa, dalla prossima settimana – ha spiegato -. È una grande opportunità, un format bellissimo. E poi io ho bisogno di lavorare. Autoproducendomi ogni passo, ormai, mi finanzio solo con le mie mani e ho bisogno di fare tv. Se poi posso andarci a fare musica e a parlare di musica, ancora meglio”.

Il vincitore verrà eletto tramite un sistema di voto a tre componenti. Ci sarà un panel di sette esperti che fanno parte del mondo dello spettacolo, denominati “i magnifici 7”. Il gruppo sarà formato da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. Conterà anche il voto degli artisti in gara e ovviamente il televoto da casa che sarà determinante.

“Si tratta di un reboot, che però declina il formato in modo diverso rispetto all’originale – ha spiegato Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai -. Se ‘Canzonissima’ era una gara tra cantanti, noi invece rimetteremo in orbita grandi canzoni e, attraverso queste, racconteremo storie ed emozioni. Forse si può trovare qualche affinità con la serata delle cover di Sanremo, perché i nostri artisti sceglieranno brani anche per raccontare la propria storia”.