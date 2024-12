Verissimo, le anticipazioni del 21 dicembre: in studio la star di Beautiful e tre storie tutte al femminile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Ed ecco, come da lieta tradizione, all’orizzonte un nuovo weekend in compagnia di Verissimo: l’amato talk show di Canale 5 con alla conduzione Silvia Toffanin ha da qualche tempo, per la gioia di molti, raddoppiato il suo appuntamento settimanale aggiungendo a quello storico del sabato pomeriggio una puntata domenicale. Il primo dei due si prepara stavolta ad aprire il periodo delle Feste, offrendo agli spettatori un fine settimana ancor più denso di emozioni del solito – se possibile – grazie ad ospiti d’eccezione. In studio ci sarà spazio per un acclamato attore statunitense, John McCook, e ben tre donne dello spettacolo. Curiosi? Non resta che proseguire nella lettura per ulteriori dettagli.

Verissimo, le anticipazioni della puntata di Sabato 21 Dicembre

Aria di prime volte quella che si respirerà nello studio Mediaset di Cologno Monzese: nella puntata di Sabato 21 Dicembre varcherà la soglia del salotto di Verissimo John McCook, il noto attore statunitense che interpreta – e dalla prima stagione in assoluto – il personaggio di Eric Forrester nella seguitissima , leggendaria soap opera Beautiful. Un appuntamento letteralmente imperdibile, questo, per ogni appassionato del genere.

Dopo di lui sarà il turno di quattro fortissime donne: eco ospiti per la prima volta anche Serena de Ferrari, giovane attrice torinese in dolce attesa nonché promessa del panorama cinematografico, e Thais Wiggers, modella e showgirl brasiliana la quale si darà ad un intenso racconto di vita. L’ex velina di Striscia la Notizia parlerà della sua carriera televisiva e del suo ruolo di mamma, portando con il suo racconto una emozionante testimonianza di forza e resilienza.

Le luci in studio saranno in seguito puntate sul momento d’oro di Paola Iezzi, parte del celebre duo che ci ha fatto ballare con la propria musica nei primi anni Duemila, Paola & Chiara, uscita per stavolta con un nuovo singolo da solista dal titolo Club Astronave.

Trattandosi ovviamente di una puntata di introduzione al Natale, l’atmosfera di festa sarà poi assicurata da Orietta Berti, la quale intonerà per il pubblico un brano a tema.

Ed ecco, infine, la storia dell’ex calciatore della Juventus Michele Padovano, che nel libro autobiografico Tra la Champions e la libertà ripercorre il suo calvario giudiziario durato 17 anni, e fortunatamente conclusosi nel 2023 con la piena assoluzione.

Verissimo: quando e dove vedere la puntata

L’appuntamento con l’amato talk show diretto da Silvia Toffanin – giunto alla sua 29esima edizione – costituisce oramai una autentica tradizione per i telespettatori di tutta Italia.

Il programma va in onda ogni sabato e ogni domenica, ed è senza ombra di dubbio parte delle colonne portanti del Palinsesto Mediaset: se alla domenica inizia alle 16,00, appena dopo Amici di Maria De Filippi, l’attesissima prossima puntata di Verissimo sarà trasmessa come di consueto durante il pomeriggio di Sabato 21 Dicembre, per essere più precisi alle ore 16.30, ovviamente su Canale 5 e contemporaneamente in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Per chi non ne disponesse, una replica è inoltre sempre prevista su La5 alle ore 12.30 del giorno successivo.