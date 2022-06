“Amici”, Raimondo Todaro confermato: la reazione di Milly Carlucci

Fonte: IPA Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

Quando, lo scorso anno, Raimondo Todaro ha annunciato che avrebbe lasciato Ballando con le Stelle per passare con Maria De Filippi ad Amici, in molti hanno visto questa scelta come un tradimento, un gesto poco carino nei confronti di Milly Carlucci, che su di lui aveva puntato per tanti anni rendendolo personaggio di punta del suo programma.

E a avvalorare questa ipotesi ci sono stati anche alcuni botta e risposta a distanza tra il ballerino e la conduttrice, sempre rispettosi e corretti, ma che lasciavano trapelare la delusione di Milly per la decisione del suo ex pupillo.

A distanza di un anno, il clima è decisamente più sereno e Raimondo Todaro non potrebbe essere più felice del percorso intrapreso, tanto da voler continuare con il talent di Maria De Filippi anche per la prossima stagione.

Raimondo Todaro ad Amici, il commento – a freddo – di Milly

Alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide, Todaro ha accettato la corte della regina di Canale 5, diventando uno dei professori di danza di Amici e ritrovando così il suo amore Francesca Tocca. Una veste inedita per lui, in cui però si è trovato a suo agio ed è piaciuto molto al pubblico, per la sua competenza, disinvoltura e capacità di tenere testa anche a una veterana dello show come Alessandra Celentano.

In un’intervista al settimanale Mio, Milly Carlucci è tornata a commentare la scelta del suo ex pupillo: “Sono felicissima per lui – ha detto – Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!”.

Milly Carlucci, il futuro di Ballando con le Stelle

Nessun rancore, dunque, anche se rimane il dispiacere per aver dovuto rimpiazzare una persona di fiducia e un ballerino e coreografo capace. E pensare che, la prima volta che si sono visti, Raimondo non aveva nessuna intenzione di proporsi per la televisione, ma si era presentato al cospetto della conduttrice solo in veste di accompagnatore per il fratello. A quindici anni di distanza da quel momento, Milly rivendica con fierezza la scelta fatta, anche se – col senno di poi – il suo addio ha comportato qualche difficoltà

Milly, infatti, non solo lo ha dovuto sostituire come ballerino per Ballando con le Stelle, ma anche per Il Cantante Mascherato di cui era stato coreografo ufficiale per due edizioni. Al suo posto, in quest’ultima veste, è arrivato Simone Di Pasquale, altro volto storico di Ballando. E a tal proposito, sempre nel corso dell’intervista, Milly ha confermato che Di Pasquale sarà presente anche per la nuova edizione, nonostante un anno fa avesse annunciato il suo addio al programma del sabato sera.

L’addio al ruolo di ballerino resta confermato, come quello di Sara Di Vaira, ma entrambi avranno un incarico ad hoc, del tutto nuovo, all’interno del programma. Non ci resta che aspettare settembre per scoprire tutte le novità.