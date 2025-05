Amici, anticipazioni del 3 maggio: Maria chiama ospiti speciali. Ancora due eliminazioni

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla finale del Serale di Amici: quella in onda oggi è la penultima delle registrazioni, in quanto domenica 18 maggio va in onda la finale (che si sposta alla domenica per non scontrarsi con l’Eurovision Song Contest sabato 17). Stasera sabato 3 maggio va in onda la settima puntata del Serale: grazie alle talpe, sono numerose le anticipazioni che conosciamo. Da qui seguono spoiler sulla puntata.

Amici, le anticipazioni della puntata del 3 maggio

La settima puntata del Serale di Amici è stata registrata giovedì 1 maggio: diversi gli ospiti d’eccezione attesi in studio, ma prima diamo un’occhiata alle sfide che si disputano nella puntata di stasera. A rivelare tutto sono state le talpe di Amici News su SuperGuida TV, anche se alcune cose possono non corrispondere al 100%. La settimana scorsa al ballottaggio abbiamo visto Chiara e TrigNo. A dover abbandonare la Scuola di Amici, tuttavia, è Chiara. Quest’ultima viene poi fatta rientrare in studio dalla conduttrice, Maria De Filippi, per assegnarle il Premio Enel, dal valore di 10mila euro.

Per quanto riguarda le manche, invece, nella prima vediamo il duetto tra TrigNo e Nicolò contro Alessia, e poi è il turno di Daniele che affronta Francesco. Antonia e Daniele si salvano, ma a rischio eliminazione troviamo Jacopo Sol. Veniamo alla seconda manche, in cui il primo guanto di sfida tra Alessia e Francesco è stato scartato. Il guanto di Mattia invece è stato accettato. Il secondo eliminato provvisorio dopo le varie sfide è Francesco.

Durante la terza manche, invece, TrigNo ha cantato il suo inedito Maledetta Milano, vincendo contro Daniele. La terza manche è stata vinta dai Petti-Lo: Alessia è a rischio ballottaggio con Antonia. Secondo le anticipazioni, Antonia avrebbe definito lo scontro “assurdo”. Al ballottaggio finale sono arrivati, quindi, Francesco, Jacopo Sol e Alessia: Francesco si è salvato, ma scopriremo chi dovrà lasciare la Scuola tra Jacopo e Alessia.

Gli ospiti e il guanto di sfida tra Prof

La settima puntata del Serale di Amici è stata registrata nel pomeriggio del Primo Maggio: oltre alle sfide, come sempre la padrona di casa, Maria De Filippi, accoglie in studio i suoi ospiti. E che ospiti: ritroviamo infatti Fedez insieme a Clara per presentare il nuovo singolo, Scelte stupide, fuori dal 2 maggio. Tra gli ospiti è presente anche Michele Bravi, mentre c’è spazio per lo spazio comico durante questa puntata con Francesco Cicchella. Secondo le anticipazioni, durante l’esibizione di Bravi, Elena D’Amario si è molto commossa.

Per quanto riguarda il quanto tra Prof, vediamo Lorella Cuccarini che balla Zum zum zum e Anna Pettinelli invece fa un omaggio a Madonna (ma vince la Cuccarini). Amici va come sempre in onda a partire dalle ore 21,40 circa su Canale 5: ritroviamo la giuria, composta quest’anno da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Una puntata emozionante ci aspetta, dopo aver accompagnato per un anno intero gli studenti di Amici: chi sarà colui o colei che vincerà, alla fine? Manca ormai pochissimo alla finalissima di un’edizione che, come sempre, ha strappato più di un record con gli ascolti.