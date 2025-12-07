Anticipazioni Amici del 7 dicembre, una maglia sospesa e la scelta per l’eliminato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

L’appuntamento di domenica con Amici 25 si preannuncia ricco di colpi di scena fra sfide decisive, tensioni in studio, e una mossa a sorpresa della produzione. La puntata del 7 dicembre di Amici infatti metterà alla prova molti allievi, con la maglia sospesa che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Tra esibizioni attese e nuovi ingressi, il pomeridiano promette emozioni forti e qualche sorpresa per i fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Amici, anticipazioni del 7 dicembre

Durante la registrazione dello show che si è tenuta il 4 dicembre, è stato deciso che nella puntata del 7 dicembre non ci sarà alcuna eliminazione definitiva. La redazione di Amici 25 ha scelto di sospendere la maglia rossa per almeno uno degli allievi finiti in bilico. Tra i concorrenti più a rischio ci sono Alessio, Flavia, Pierpaolo e Giorgia, che dovranno dare il massimo nelle loro esibizioni per restare in gioco.

Nel canto invece occhi puntati su Michele e Plasma, che hanno affrontato prove difficili e si giocano la riconferma del banco. Mentre nel ballo Pierpaolo, Giorgia e Alessio saranno chiamati a difendere la loro posizione davanti alla commissione dei professori. Una novità riguarda anche l’ingresso di una nuova allieva, Caterina, che ha conquistato la giuria con la sua performance e farà il suo debutto ufficiale nella scuola di Maria De Filippi.

Con la settimana in bilico e la tensione palpabile, la puntata promette di rimescolare le carte: nessuna eliminazione, ma più di un destino appeso a un filo. Chi saprà resistere alle critiche e conquistare i professori? Chi invece dovrà dare tutto nella prossima sfida per restare nella scuola di Amici?

Gli ospiti e le esibizioni degli allievi

Sul palco per questa puntata ci saranno giudici esterni di primo piano. Per le prove di canto, Cristiano Malgioglio, mentre per il ballo la giuria sarà composta da Anbeta Toromani, Kledi Kadiu e Francesca Tocca. Il loro compito sarà quello di valutare ogni esibizione con occhio critico dando consigli e valutando la formazione degli allievi della scuola. In qualità di ospite musicale tornerà inoltre un ex allievo molto amato dal pubblico. Si tratta di Alberto Urso, che accompagnerà con la sua performance uno dei momenti più attesi della puntata.

Gli allievi si sfideranno con performance ad alto rischio fra emozioni forti, colpi di scena e il giudizio implacabile dei professori di Amici. Nel canto, Flavia, Michele e Plasma dovranno dimostrare sicurezza e tecnica, mentre nel ballo, Pierpaolo, Giorgia e Alessio affronteranno coreografie complesse per evitare di finire in sfida e rischiare di vedere sfumare il loro sogno. Tra hip hop, balli contemporanei e interpretazioni intense, ogni momento sarà decisivo per raggiungere l’obiettivo e conquistare il successo.

Come sempre non mancheranno gli elementi che rendono appassionante Amici: tensione tra insegnanti, emozioni forti sul palco e l’incertezza del verdetto finale. Per gli allievi infatti la puntata di domenica 7 dicembre potrebbe segnare una svolta con uno spettacolo da vivere appieno, inseguendo il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!