Amici 24, Dandy dopo il ritiro: “Non mi do pace”. Le parole di Maria De Filippi

Si è infranto sul più bello il sogno di Dandy Cipriano, il ballerino della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Aveva già conquistato la maglia del Serale, tutto era pronto per la prima puntata del talent show quando il ventiduenne si è infortunato. È stato costretto dunque a lasciare il programma e da allora non si dà pace. “Mi è crollato il mondo addosso”, ha dichiarato chiaramente.

Le parole di Dandy dopo il ritiro ad Amici 24

Da sempre molto timido e riservato, ma allo stesso tempo talentuoso, Dandy di Amici 24 a distanza di una settimana ancora fatica a rendersi conto di quanto accaduto: “Anche se la salute viene prima di tutto, non mi do pace”, ha affermato. Oggi sta bene ma deve ovviamente recuperare il suo infortunio. Fermarsi è stata la scelta più saggia anche se decisamente dolorosa.

“L’uscita da Amici è stata inaspettata, per me e per tutti. È come se in quel momento mi fosse crollato il mondo addosso, poi ho pensato che la salute viene prima di tutto. Mi è rimasto l’amaro in bocca perché stava per cominciare la parte più bella del percorso e non vedevo l’ora”, ha spiegato a Fanpage.

Prima di andare via dal talent show Dandy ha avuto un confronto con la sua insegnante, Deborah Lettieri, anche se questo incontro non è stato mai trasmesso in tv. “Ovviamente non se lo aspettava ed era molto dispiaciuta, tanto quanto me. Nessuno lo immaginava, è stata una bella botta per tutti”, ha rivelato il ballerino.

C’è stato anche un confronto con Maria De Filippi che, come sempre, è stata molto dolce e comprensiva. “Mi ha detto di riprendermi e di guarire al più presto e naturalmente era dispiaciuta anche lei”, ha rivelato Dandy, che è grato anche per tutto l’affetto ricevuto dai telespettatori, affrantif per la sua uscita.

Dandy vuole tornare ad Amici il prossimo anno

“Non riesco ad accettare il fatto di aver finito un percorso così lungo senza nemmeno l’occasione di ballare sul palco del Serale. Anche se la salute viene prima, non riesco a darmi pace, è un punto fisso”, ha fatto sapere Dandy Cipriano, che si è detto pronto a tornare il prossimo anno ad Amici perché “non posso accantonare un’esperienza così”.

Per Dandy, originario delle Filippine ma cresciuto in Italia, più precisamente a Roma, Amici rappresenta “un’opportunità per dimostrare quello che amo fare, soprattutto ai miei genitori e alla mia famiglia. Ho sempre avuto il supporto degli amici e io per primo ho creduto in me, ma da parte di mia madre e mio padre non ho ricevuto tanto supporto quando ho iniziato a ballare”.

Inizialmente la danza non era vista come una professione seria da parte dei suoi genitori poi però, complice anche l’esperienza in televisione, qualcosa è cambiata. In attesa di capire se il prossimo anno tornerà, ora Dandy pensa a riprendersi al meglio e tornare a ballare.

“Prima di Amici ero anche un coreografo, quindi mi voglio dedicare a questo aspetto. Lavorare sul lato artistico è quello che mi piace fare e continuerò a farlo”, ha ammesso.