Amici, le prime parole commosse di Dandy dopo l’uscita. E ringrazia Maria

Fonte: IPA Maria De Filippi

Il Serale di Amici è la fase in cui i giovani talenti hanno l’opportunità di correre non solo per la finale, ma anche di dimostrare tutto il duro lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi all’interno della Scuola di Maria De Filippi. Così, quando qualcuno si ritrova costretto a lasciare a pochissimo dalla prima puntata del Serale, è sempre doloroso. E lo è ancor di più se pensiamo a Dandy Cipriano, che ha dovuto lasciare il talent show.

Dandy lascia Amici a un passo dal Serale: le sue parole

“Ho sempre preavvisato di non saper trascrivere a parole le mie emozioni e i miei pensieri e che sono di poche parole e ovviamente lo faccio anche qui”, così è iniziato il lungo sfogo del ballerino su Instagram. Il suo sogno si è infranto proprio a pochissime ore dall’inizio del Serale, la cui puntata è stata registrata giovedì 20 marzo. Stasera 22 marzo, potremo vedere ufficialmente l’inizio della fase finale di questa edizione di Amici.

“È andata così, quando meno te lo aspetti, stava per iniziare il traguardo più bello che c’era ma purtroppo la porta si è chiusa poco prima di entrarci. È un qualcosa che forse a parole non si può descrivere ma che senti tanto in gola e che fai fatica ad accettare e che forse non accetterai mai e ti incolpi anche un po’, anche se c’è poco da incolparsi”.

E ha aggiunto: “Ma se tutto questo è successo pensi dentro di te che un motivo ci sarà o almeno speri e che magari ci potrà essere un riscatto personale”. Dandy ha detto che il viaggio è stato “troppo bello”, ma anche intenso e ha ringraziato tutti, a partire dallo staff, perché c’è un lavoro e un amore enorme dietro ogni puntata di Amici. Ha poi ringraziato i suoi fan per il supporto, per l’amore che gli è stato trasmesso. E, infine, lei, la conduttrice, ma anche la “mamma” di un po’ tutti gli allievi di Amici: Maria De Filippi. E alla fine del messaggio una promessa: “Ci vediamo presto”.

Perché Dandy ha lasciato Amici

Abbiamo visto Dandy Cipriano lasciarsi andare alle lacrime durante il pomeridiano andato in onda giovedì 20 marzo. Tanta l’amarezza, troppa, perché vedere il proprio sogno infrangersi così, a un passo dall’inizio del Serale, è qualcosa che nessuno dovrebbe provare, soprattutto un giovane con grande talento. Non solo per la vittoria in sé, perché rimane una vetrina di talenti, un modo per lanciare la propria carriera.

“Mancano pochi giorni alla prima puntata del Serale e Dandy riceve una comunicazione. Dandy ha un problema fisico che non gli permette di affrontare il Serale”. Per il momento, non è stato ancora chiarito il problema di salute di Dandy. “Non lo accetto. Non può essere, non è reale”, questa la prima reazione, più che comprensibile, del ballerino. La prima puntata del Serale di Amici 24 va in onda stasera 22 marzo: i giudici sono Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.