Maria De Filippi, stravolto l’orario di “Amici 22”: come cambia la programmazione

Fonte: IPA Maria De Filippi

Le vacanze di Natale giungono per tutti, programmi televisivi compresi. Iniziano, quindi, gli ultimi giorni di messa in onda per il daytime di Amici di Maria De Filippi, che va in pausa come ogni anno. Cambio di programmazione, quindi, sia perché questo vuoto dovrà in seguito essere colmato, sia perché Mediaset ha deciso di modificare l’orario della messa in onda della fascia giornaliera dedicata al talent.

Amici 22 cambia orario

Il cambio di programmazione di Amici 22, in quest’ultima settimana di messa in onda del daytime, non sarà immediato. Nessuna differenza rispetto alle solite abitudini da lunedì 19 a mercoledì 21 dicembre. Ciò vuol dire appuntamento fissato per le ore 16,10 del pomeriggio, proseguendo con la trasmissione fino alle 16,45.

Differente il discorso, invece, per gli ultimi due giorni della settimana. Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, infatti, il talent verrà anticipato, andando in onda a partire dalle 14,45. Ciò vuol dire che prenderà il posto di un’altra amatissima trasmissione condotta da Maria De Filippi: Uomini e Donne.

Dame, tronisti, corteggiatori e opinionisti saluteranno il pubblico mercoledì 21 dicembre, data dell’ultima messa in onda prevista per questo 2022, ormai agli sgoccioli.

Nuova programmazione di Natale: cosa cambia su Mediaset

Modifiche sostanziali alla programmazione di Canale 5. La guida ufficiale Mediaset mette in evidenza il nuovo orario del daytime di Amici 22. Se in precedenza viene trasmessa l’amata soap Terra Amara, subito dopo spazio all’appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti della Casa del Grande Fratello VIP.

Anche il reality condotto da Alfonso Signorini ha subito delle modifiche, dal momento che l’appuntamento è stato fissato dalle 15,20 alle 15,35. Un preciso gioco di incastri, che vede poi andare in onda una seconda soap opera, Un altro domani.

Non vi sarà Barbara D’Urso ad accogliere i telespettatori in seguito. Il suo appuntamento con Pomeriggio Cinque è stato infatti sospeso per il periodo festivo. Tornerà in seguito regolarmente. Non vi è però un singolo show a prenderne il posto, bensì una serie di film a tema natalizio.

Amici 22: quando torna in onda

Amici 22 sta entrando nel vivo di questa edizione. Ciò vuol dire che i fan non sono propriamente entusiasti di dover salutare i propri beniamini proprio adesso. Tutti hanno però il diritto di godere a pieno delle vacanze di Natale.

Considerando come la prossima domenica sarà il 25 dicembre, è stato deciso di non mandare in onda il solito appuntamento speciale dallo studio Mediaset. Maria De Filippi saluta i propri spettatori quest’oggi, 18 dicembre.

La programmazione del talent riprenderà, poi, a partire da domenica 8 gennaio. Appuntamento confermato alle ore 14,00. Il daytme farà invece ritorno lunedì 9 gennaio, ritrovando la fascia delle 16,10.

Ciò vuol dire che i ragazzi torneranno a casa dalle proprie famiglie? Niente affatto. Il programma non va in onda ma la scuola non chiude i battenti. Si resterà in casetta per proseguire i lavori personali e di gruppo, preparandosi al meglio per una prima parte del 2023 molto impegnativa.

Da casa sarà quindi possibile seguirli attraverso i loro account social, che difficilmente i ragazzi smetteranno di aggiornare. Il lavoro richiesto in questi giorni particolare sarà fondamentale per i professori, che a gennaio dovranno iniziare a decidere chi mandare al Serale di Amici 22, che avrà inizio a marzo.