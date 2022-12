“GF Vip”: tre cose che forse vi siete persi e che solo noi vi diciamo

Fonte: Mediaset GF VIP Antonella Fiordelisi addio Edoardo Donnamaria

Il Grande Fratello Vip è tornato con una nuova puntata di sabato, 17 dicembre, regalando ai fan un appuntamento quasi del tutto dedicato agli amori che finiscono. È stata inoltre la prima diretta dopo la squalifica lampo di Riccardo Fogli. Impossibile per il conduttore Alfonso Signorini non spendere alcune parole in merito.

Ha sottolineato come la decisione sia stata presa dall’alto ma, al tempo stesso, d’essere pronto a mettere entrambe le mani sul fuoco in difesa della persona e della sua assoluta buona fede.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: addio al GF Vip

Dal lunedì al sabato, in quasi una settimana è cambiato tutto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il rapporto sembrava già in crisi, dati i ricorrenti litigi, ma le incomprensioni sono sfociate in un totale allontanamento negli ultimi giorni.

Gli abbracci con Oriana Marzoli avevano fatto ingelosire l’influencer campana, poi accusata d’essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese per strategia, al fine di servire lo stesso piatto amaro al fidanzato: “Io l’ho fatto per gioco”.

Le tensioni non mancano, con Edoardo che si scaglia anche contro Antonino, definendo il suo atteggiamento schifoso. Al tempo stesso Oriana, Giaele e Ginevra hanno qualcosa da dire alla Fiordelisi, difesa in questo caso da Sonia Bruganelli in studio.

L’ultimo faccia a faccia tra i fidanzati (ex?) avviene in Super Led, dove lei ammette d’essere innamorata. Soffre però il fatto che lui si sia lasciato condizionare dagli altri. Ora, però, vuole far primeggiare la razionalità e non agire in base ai sentimenti. Chiede quindi di restare da sola. Fanno capolino le lacrime e alla fine anche lui ammette: “Purtroppo sono innamorato di lei”.

La storia potrebbe non essere davvero finita, a patto però che uno dei due getti a terra il muro che è stato innalzato, dimenticando per un po’ la propria dose d’orgoglio. La teoria di Alfonso Signorini è proprio questa, chiedendo solo se valga la pena gettare tutto al vento per motivi del genere.

Quanto visto in diretta non è stato l’ultimo capitolo della storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Vi è ancora una speranza per i “Donnalisi”, come li chiamano sul web. Nessuno dei due rinnega l’altro/a ma, al tempo stesso, non sono pronti a mettere una pietra sopra su quanto avvenuto.

La porta resta aperta su entrambi i fronti, con lei che spiega: “Mi sono sentita mancare di rispetto ma questo non cambia il sentimento che provo per te”. Lui ha del tutto perso il sorriso e vorrebbe starle accanto: “Sto meglio solo perché mi hai guardato”. Ribadisce però di non essere pronto a tornare com’era prima.

L’orgoglio continua a creare una barriera e certe scene vissute non si dimenticano tanto facilmente. Il sentimento però c’è e pare vivo: “Io qui dentro senza di te non so starci. – spiega Edoardo – Ogni cosa che dovrei fare è impossibile se non sto bene con te”.

GF Vip: Attilio “sfrattato” da Mimma Fusco

Come detto, l’amore è stato al centro della puntata. Anche in questo caso, però, si parla di crisi profonda. Gli atteggiamenti avuti da Romita in casa con Sarah Altobello hanno profondamente ferito Mimma Fusco, che è tornata a scrivergli per avanzare due richieste.

Il tutto è avvenuto per via legale e si pretende che la si lasci tornare alla propria vita, ovvero al di fuori delle luci dello spettacolo: “Non si è sentita rispettata come donna e compagna”. Gli chiede poi di non tornare nella loro casa. Alfonso Signorini prosegue e spiega al giornalista come sia del tutto conclusa la sua convivenza con lei al di fuori, nel mondo reale.

Il sentimento che Attilio Romita pare provare maggiormente è la rabbia. Quella è casa sua, ribadisce, che ha comprato con i suoi soldi alcuni mesi fa: “Vorrei Mimma mi facesse la cortesia di dirmi cosa le passa per la testa. La prima telefonata, fuori, sarà al mio legale”.

Televoto Grande Fratello Vip: 6 a rischio eliminazione

Una puntata molto movimentata anche dal punto di vista delle nomination. Si parte con la scelta di Daniele Dal Moro, tra i quattro concorrenti al televoto chiamati in Super Led. Ognuno di loro ha dovuto indicare chi mandare al prossimo ballottaggio, che deciderà lunedì 19 dicembre un nuovo eliminato.

Il preferito del pubblico è stato proprio Daniele, che ha condannato Sarah Altobello. Guardando alle nomination classiche, invece, Antonino risulta il più votato. Ben sei concorrenti fanno il suo nome. Immancabile Edoardo Donnamaria, ma anche George e Alberto, che hanno evidenziato un certo allontanamento. Comunicazione zero anche con Nikita, che sceglie lui, così come Onestini e Oriana.

Ecco i sei nominati al GF Vip: Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà e Patrizia Rossetti.