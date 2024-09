Fonte: IPA Amadeus

I 62 anni di Amadeus sono passati in un soffio. Una maratona bellissima, a giudicare dal sorriso che sta sfoggiando in questi giorni per annunciare i nuovi progetti sul NOVE, che gli ridanno l’entusiasmo di un ragazzino e la voglia di fare di quando ha iniziato a muovere i primi passi in questo mestiere. I fondamentali non sono cambiati e, al centro del suo racconto televisivo, c’è ancora la musica. E i quiz del preserale, certo, che con gli anni sono diventati essenziali per la sua carriera.

Amadeus compie 62 anni e annuncia nuovi ospiti

I lavori per il nuovo corso della sua carriera sono già iniziati. Dopotutto, questo è quello che aveva promesso. E, com’è nelle sue abitudini, non è venuto meno alla parola data. Lo vedremo infatti ancora al timone di un grande evento musicale trasmesso da Milano il 22 settembre e per il quale sono attesi grandissimi ospiti. Tra gli ultimi, ma non ultimi, spiccano i nomi di Lazza e di Fiorella Mannoia, oltre a quelli già annunciati di Tananai e Anna. Alcuni degli artisti che abbiamo visto in due diverse annate dei cinque Festival di Sanremo condotti dal conduttore ravennate e che mai rimangono indifferenti a una sua chiamata.

Questi e molti altri i nomi degli artisti che saliranno sul palco per il primo evento musicale in Warner Bros. Non una novità, per lui, che ha fatto della musica uno dei capisaldi della sua carriera. Dopotutto, è così che ha iniziato e che ha raggiunto il successo camminando a passo svelto e senza guardarsi indietro. Ha lottato moltissimo per arrivare in alto e, quando ha raggiunto la vetta, non si è accontentato ed è andato alla ricerca di nuovi stimoli.

Questo è quello che vorrebbe fare sul NOVE, emittente che ha scelto per riempire quella pagina bianca che ha voltato dopo l’addio alla Rai e che non conclude il ricco volume del suo percorso artistico ma, anzi, lo arricchisce di nuove esperienze. Il sorriso è sempre lo stesso e la voglia di mettersi in gioco brilla più che mai. Amadeus non taglia mai il traguardo, non si ferma ed è sempre in corsa verso una meta. Una scelta non facile, per un professionista che sa cosa significhi restare ad aspettare per ore che il telefono suoni di nuovo, ma di certo racconta molto della sua maniera di intendere il lavoro in tv.

I nuovi progetti da settembre

Il nuovo anno della tv non si limita all’evento musicale dall’Allianz Cloud di Milano che Amadeus conduce con Ilenia Pastorelli, si caratterizza anche per il ritorno all’access prime time con Chissa chi è, un programma che somiglia molto a I soliti ignoti ma che è stato profondamente rinnovato nella forma. A partire proprio dal nome, che è completamente diverso, per arrivare alla prossemica che promette un netto distacco con il passato.

Nel futuro di Amadeus però c’è molto altro e questo non è che l’inizio di una bellissima avventura, cominciata proprio nei giorni in cui ha spento le sue prime 62 candeline. Al suo fianco c’è la sua bella famiglia, dalla moglie Giovanna Civitillo che l’ha sempre sostenuto ai due figli, Josè (portierone dell’Under 16 dell’Udinese) e Alice, ormai donna adulta e indipendente. Le pagine del grande libro del suo percorso artistico non rimarranno bianche a lungo.