Affari Tuoi, Herbert Ballerina sconvolge Stefano De Martino e la partita lascia col fiato sospeso

Nella puntata del 23 ottobre di Affari Tuoi non sono mancati i momenti comici che hanno coinvolto Stefano De Martino, fra sculacciate e un colpo di scena di Herbert Ballerina

Stefano De Martino torna su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi, fra colpi di scena, emozioni forti e tanto divertimento. Oltre ai concorrenti e al Dottore, presente anche Herbert Ballerina, divenuto ormai una presenza fissa dello show con battute e gag che coinvolgono anche il conduttore.

Affari Tuoi, Adriano per l’Umbria rischi tutto

A giocare con il pacco numero 10 nella puntata del 23 ottobre di Affari Tuoi, Adriano per l’Umbria. Il concorrente, che ha scelto di avere accanto a sè la moglie Mirsa durante il gioco, ha svelato che vive a Foligno e di professione è un operatore ecologico. Il percorso del concorrente è stato caratterizzato da alti e bassi, con un’alternanza di pacchi blu e rossi che si sono susseguiti. Non sono mancati balli di gruppo, come nello stile di Stefano De Martino, ma soprattutto gag fra il conduttore ed Herbert Ballerina.

In particolare il comico ha ingannato Stefano De Martino, spingendolo a fare da portafortuna al concorrente. Ed è così che il presentatore si è ritrovato ad essere sculacciato, fra le risate del pubblico e le sue battute. “Mi hai fregato!”, ha detto ad Herbert, sottolineando che l’unico a sottoporsi a questo rituale deve essere lui. Ma i momenti comici non sono finiti qui perché Herbert Ballerina, dopo aver perso una scommessa con Stefano De Martino, si è ritrovato a mangiare un croccantino di Gennarino, il cane del programma. Vedendo il comico mangiare la crocchetta, Stefano è rimasto a bocca aperta. “No! No! Sei impazzito!”, ha detto fra lo stupore e le risate.

Oltre ai momenti comici, tanti attimi di suspance e, dopo aver spacchettato diversi pacchi, Adriano è riuscito a portare sino alla fine il pacco nero, effettuando vari scambi. Contro il volere della moglie ha accettato l’offerta di 25mila euro e alla fine la scelta si è rivelata giusta.

Un piano B per Stefano De Martino dopo lo scontro con Scotti?

Lo scontro di Affari Tuoi con La Ruota della Fortuna continua e, nonostante i continui sforzi e il talento del conduttore, il format Rai continua a inseguire Gerry Scotti che macina un record dietro l’altro, portando a casa ascolti altissimi. Per contrastare il successo del programma di Canale Cinque, sono state messe in atto numerose strategie, fra cui la scelta di mandare in onda un’anteprima del programma per attirare il pubblico e fungere da traino. Nonostante questo La Ruota della Fortuna sembra inarrestabile.

Cosa fare? Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, la Rai starebbe pensando ad un piano B per preservare l’immagine di Stefano De Martino, divenuto ormai uno dei volti di punta della Rete. “Per Stefano De Martino la Rai ha in serbo un piano B”, si legge. Si tratterebbe di un nuovissimo format per l’access prime e a condurlo sarebbe stato chiamato proprio l’ex ballerino di Amici. “È al vaglio l’ipotesi di affidargli un nuovo format, per ora top secret: Affari Tuoi non verrebbe quindi cancellato ma si potrebbe alternare al nuovo programma – ha svelato Dandolo -. Se Scotti dovesse continuare a macinare ascolti, saranno costretti a correre ai ripari per ‘tutelare’ in primis l’immagine dello stesso De Martino…”.