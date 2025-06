Affari tuoi, è morta a 29 anni Harley Zuriatti che aveva commosso tutti in tv

IPA Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari tuoi

Lutto ad Affari tuoi. È morta Harley Zuriatti, una delle concorrenti più simpatiche e brillanti del game show Rai, attualmente condotto da Stefano De Martino. La ragazza aveva solo 29 anni e proprio nel programma del preserale aveva parlato della sua storia, della sua lotta contro il tumore. Commuovendo tutti per la sua forza e il suo coraggio.

Addio ad Harley Zuriatti, la concorrente di Affari tuoi

È morta a neppure trent’anni Harley Zuriatti. Un anno fa, ad aprile 2024, aveva partecipato ad Affari tuoi per la regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso del programma, che all’epoca era ancora condotto da Amadeus prima del suo addio alla tv di Stato, aveva parlato apertamente della sua malattia, un tumore all’utero che ha segnato il suo destino.

Ad annunciare la sua scomparsa, il marito Andrea Fiorillo, che aveva partecipato con lei ad Affari tuoi supportandola nelle varie scelte dei pacchi. Sui social ha dato la triste notizia: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”.

I due erano convolati a nozze a maggio 2024 e insieme avevano partecipato alla trasmissione Rai riuscendo a portarsi a casa un bottino di ventimila euro. Tra un pacco e l’altro Harley aveva raccontato la sua straziante lotta contro il tumore all’utero.

“L’ultimo anno è stato devastante. – aveva ammesso- Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l’occasione e saluto tutti i malati oncologici: io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare ad andare avanti”.

La commovente storia di Harley ad Affari tuoi

Harley Zuriatti, chiamata così per la passione del padre per le famose moto Harley Davidson, aveva anche spiegato il motivo della sua partecipazione ad Affari tuoi, oggi condotto con grande successo da Stefano De Martino: “Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri”.

Il premio più grande, al di là dei soldi, è stata sicuramente la solidarietà di un intero Paese che si è stretto attorno a lei. “Ho avuto l’occasione di vincere dei soldi, ma ho avuto la più grande fortuna di baciare con la mia voce ogni guancia che ieri sera mi stava guardando attraverso lo schermo”, aveva rivelato subito dopo la partecipazione al programma.

“Ogni persona che in quel momento aveva la nausea dalla chemio e si sentiva brutta perché in testa non c’era neanche un capello. Io mi sono sentita vicino a voi e non c’è stata cosa più giusta per me“. Pochi giorni dopo la puntata, si sarebbe dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico, l’ennesimo in un lungo percorso di cure.

La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro dei social, dove in tanti – amici, conoscenti, ma anche semplici telespettatori – stanno lasciando messaggi di affetto e cordoglio.