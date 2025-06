Affari Tuoi, l’ultimo saluto di Amadeus ad Harley Zuriatti

IPA Amadeus

A volte la televisione riesce a farsi vita vera, a scavalcare lo schermo e toccare l’anima di chi guarda. È quello che è successo con Harley Zuriatti, giovane friulana di 29 anni che aveva partecipato ad Affari Tuoi portando con sé una storia d’amore e coraggio che ha commosso l’Italia. Oggi, a distanza di pochi mesi da quella partecipazione, Amadeus le ha dedicato un ultimo, commosso saluto sui social. Un abbraccio virtuale ma intenso, carico di affetto, proprio come quello che si erano scambiati alla fine della partita che l’aveva vista protagonista.

L’addio di Amadeus ad Harley Zuliatti

Con due Instagram story, Amadeus ha voluto rendere omaggio a Harley, scomparsa a seguito di un tumore all’utero, e che durante la sua battaglia contro il tumore era riuscita a regalare forza anche agli altri. “Un abbraccio che non dimenticherò. Ciao Harley”, ha scritto il conduttore, condividendo una foto che li ritrae insieme alla fine della puntata di Affari tuoi alla quale aveva partecipato e in cui aveva raccontato di essere alle prese con un cancro da operare. E poi ancora: “Coppia meravigliosa, Andrea e Harley”, a corredo di uno scatto in cui i due sposi sorridono, complici e luminosi, nonostante tutto.

“Quando facevo le chemio guardavo il programma”, aveva raccontato Harley Zuriatti, nel corso della puntata del 22 aprile 2024 di Affari Tuoi. A lasciare il segno, più delle parole, era stato il tono lucido, sereno e pieno di voglia di vivere. E qui aveva raccontato la sua storia. Con grande naturalezza e senza vittimismo, aveva parlato della sua malattia, delle ore in reparto oncologico, dei legami umani che si creano nella sofferenza.

“Nel reparto di oncologia passavano tante persone”, raccontava, “avevo grossi pensieri positivi. Da quando mi sono ammalata, il mio scopo è diventato dare forza alle persone che vivono ciò che vivo io. Nel reparto oncologico, quando facevo la chemioterapia, facevo 7-8 ore di infusione, quindi ero la veterana che stava tutto il giorno nella sua postazione. Passavano tante persone e ho avuto modo di conoscerne tante. Così mi sono resa conto che il mio desiderio più grande era sentire le loro storie e dargli forza. Molte persone piangono mentre fanno la chemioterapia, stanno male perché non hanno un supporto emotivo, non hanno un aiuto”. Amadeus, che da anni guidava Affari Tuoi con garbo e sobrietà, aveva saputo accoglierla come solo i grandi comunicatori sanno fare, mostrando rispetto per la sua storia.

L’amore per il marito Andrea

Ma in studio non aveva solo parlato della malattia perché aveva raccontato anche del suo amore per Andrea, il compagno con cui si era sposata a pochi mesi della registrazione della puntata. Le nozze erano diventate un simbolo di speranza, una scelta di bellezza in mezzo alla lotta che non era certo avrebbe dato esito positivo. E anche in quell’occasione, Amadeus aveva mostrato un’empatia sincera, che il pubblico ricorda ancora oggi.

“Anche se non potrò avere figli, ho un amore gigantesco”, aveva detto in un’intervista resa successivamente a Fanpage. Harley se n’è andata troppo presto, ma ha lasciato un segno. La sua voce e il suo racconto sono ancora vivi nella memoria di chi ha ascoltato la sua storia, anche solo per un’ora davanti al piccolo schermo. E grazie anche ad Amadeus, quella voce non si è spenta nel silenzio.