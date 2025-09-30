Affari Tuoi in onda anche il sabato, Stefano De Martino pronto ad aiutare Milly Carlucci

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino sarebbe pronto ad accorrere in aiuto di Milly Carlucci, guidando Affari Tuoi anche di sabato per garantire un aumento degli ascolti di Ballando con le Stelle.

Affari Tuoi in onda di sabato, la strategia per Ballando con le Stelle

Il 27 settembre Ballando con le Stelle ha fatto il suo esordio, ma i numeri non hanno premiato la trasmissione di Milly Carlucci. Lo show, giunto alla sua 20esima edizione, è stato infatti nettamente superato da Tu Sì Que Vales. La trasmissione di Maria De Filippi ha conquistato il 28,54% di share con 4.025.000 spettatori, mentre Ballando ha registrato 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share.

Risultati che, come rivela Affari Italiani, avrebbero spinto la Rai a prendere provvedimenti. A pesare sul risultato ottenuto dallo show di Milly infatti sarebbe stata anche la mancanza di un traino da parte di Affari Tuoi che è seguito – come ben sappiamo – da circa 4 milioni di persone. Al contrario Tu Sì Que Vales avrebbe sfruttato i numeri de La Ruota della Fortuna per trionfare.

Proprio per questo l’azienda di viale Mazzini starebbe valutando la possibilità di portare Affari Tuoi in onda anche il sabato, senza concedere nessuno stop a De Martino. D’altronde la sfida per conquistare il primato del sabato sera è solo all’inizio. Le puntate che attendono Milly Carlucci e Maria De Filippi sono ancora tante e tutto potrebbe cambiare in corsa. Di certo la sfida per gli ascolti di Rai e Mediaset non è mai stata così appassionante e serrata.

Affari Tuoi, la sfida di Stefano De Martino

La scelta della Rai conferma il ruolo centrale di Affari Tuoi nel palinsesto televisivo, ma anche quello di Stefano De Martino. Considerato uno dei volti di punta dell’azienda, ha sulle spalle una responsabilità sempre più grande. Lo scontro con Gerry Scotti, almeno per ora, ha visto trionfare La Ruota della Fortuna, anche se lo scontro fra i programmi sta vivendo fasi alterne, con distanze che diminuiscono per poi aumentare di nuovo.

Per battere la concorrenza ad Affari Tuoi sono arrivate tante novità, dal pacco collegato con la Lotteria Italia, al premio che riporta in scena Gennarino, il cane mascotte dello show, sino alla presenza del comico Herbert Ballerina. E se gli ascolti stanno vivendo alti e bassi, nella vita privata Stefano De Martino starebbe vivendo un periodo complesso e fatto di profondi cambiamenti.

Terminata l’estate il conduttore ha iniziato una convivenza con la nuova compagna, Caroline Tronelli, ma la situazione sarebbe delicata. I due avrebbero infatti discusso più volta a causa del rapporto di Stefano con Belen Rodriguez, sua ex moglie e mamma di Santiago. Nonostante l’addio, Belen e Stefano hanno mantenuto un ottimo legame e la showgirl è una presenza fondamentale nella vita dell’ex marito. A questi problemi si sarebbe aggiunta una disavventura vissuta dal presentatore nei giorni scorsi. Mentre si trovava in strada a Milano, De Martino è stato derubato con la truffa dello specchietto. Due malviventi sono riusciti a sottrargli un prezioso orologio dal valore di 40mila euro.