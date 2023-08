Overnight Beauty Reset: il siero notte per capelli che rigenera la tua chioma

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Il nuovo siero per capelli luminosi e sani

L’estate è quasi finita, e oltre ad una bella abbronzatura ti ha regalato una chioma ben poco invidiabile: è un problema molto comune, che affligge tantissime persone. Le alte temperature, l’esposizione prolungata al sole e la salsedine del mare possono rendere i capelli davvero molto secchi, causando quello spiacevole effetto “paglia”. Tutto ciò è dovuto ad una scarsa idratazione, alla base di un indebolimento del fusto capillare che si manifesta con capelli sfibrati e privi della loro naturale luminosità. Per fortuna c’è un trucco per farli tornare a splendere come prima: scopriamolo insieme.

Il siero Overnight Beauty Reset

Pantene ha lanciato la sua nuova gamma Pro-V Miracles Idratati&Lucenti, una serie di trattamenti specifici per capelli secchi e spenti – proprio come accade durante l’estate, e non solo! Uno dei prodotti più interessanti è il siero notte, che promette di rigenerare la chioma in poche ore, donandole luminosità e idratazione profonda già dal primo utilizzo. Si tratta di Overnight Beauty Reset, che con la sua formula innovativa racchiude il potere di una maschera e agisce durante le ore notturne. Basta applicarlo la sera, sui capelli asciutti, e massaggiare bene per favorire il suo assorbimento: lasciandolo poi in posa per tutta la notte, già al risveglio potrai notare la differenza.

Tutto merito dei suoi ingredienti speciali, che aiutano a riparare i capelli danneggiati e sfibrati, rendendoli più morbidi e lucenti. Il siero ha infatti una formulazione arricchita di nutrienti Pro-V, con biotina, acido ialuronico ed essenza di baobab rigenerante, che vanta notevoli proprietà idratanti e nutrienti. Puoi utilizzarlo un paio di volte alla settimana, senza bisogno di risciacquarlo – è perfetto anche per chi non ha mai troppo tempo per prendersi cura dei propri capelli. E nel giro di una sola notte vedrai la tua chioma più fluente e sana.

Offerta Siero notte Overnight Beauty Reset Agisce in 8 ore, lasciando capelli luminosi e morbidissimi

La gamma completa per i tuoi capelli

Se vuoi offrire ai tuoi capelli spenti e danneggiati un trattamento completo, la linea Pro-V Miracles Idratati&Lucenti ha proprio tutto ciò di cui hai bisogno. A partire dallo shampoo dissetante, che idrata in profondità e nutre anche le chiome più secche. Ha una formulazione leggera e delicata, che non appesantisce i capelli e li lascia anzi molto più morbidi e luminosi. Utilizzalo sulle lunghezze, massaggiando delicatamente prima del risciacquo.

Offerta Shampoo dissetante Il tuo alleato di bellezza per capelli secchi, da usare quotidianamente

Dopo lo shampoo, passa al balsamo: questo prodotto si prende cura dei tuoi capelli danneggiati, riparando le doppie punte e ammorbidendo il fusto capillare. Inoltre fornisce loro la giusta idratazione, anche in caso di secchezza estrema, aiutandoti a districarli senza rovinarli ulteriormente. Usane una piccola quantità da spalmare su tutta la lunghezza dei tuoi capelli, lasciandolo agire per qualche minuto prima di risciacquare.

Balsamo dissetante Un gesto d'amore per prenderti cura dei tuoi capelli danneggiati

Hai bisogno di un po’ di idratazione extra per i tuoi capelli? La maschera dissetante li renderà immediatamente più lisci e lucenti, grazie alla formulazione arricchita con biotina ed essenza di baobab. La texture simile a un sorbetto, inoltre, è davvero piacevole e rinfrescante. Applicala sui capelli bagnati, massaggiando delicatamente per permetterne l’assorbimento, quindi lascia agire qualche minuto e risciacqua.

Maschera dissetante Applicala sui capelli bagnati, per avere idratazione extra e un aspetto luminoso

Infine, oltre al siero notte, puoi provare il siero giorno per prenderti cura delle doppie punte. È un boost di idratazione, che leviga il fusto capillare e non appesantisce la chioma, lasciando una piacevole sensazione di leggerezza. Va utilizzato al mattino, sui capelli asciutti o umidi, prima del tuo quotidiano styling: la sua idratazione dura fino a 72 ore, per un aspetto sano e luminoso davvero imbattibile.

Offerta Siero per punte secche Addio doppie punte: un rimedio fenomenale per capelli sani

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram